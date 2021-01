​Obecne obostrzenia pozostaną z nami do końca miesiąca. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie pogorszeniu, wówczas na przełomie stycznia i lutego wrócimy do rozmów o odmrożeniu poszczególnych sektorów gospodarki - mówi w rozmowie z portalem Business Insider wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin / Marcin Obara / PAP

Wicepremier był pytany o obecne obostrzenia covidowe, które zostaną przedłużone do końca miesiąca.

Jestem zwolennikiem podejmowania takich przewidywalnych, opartych o dane decyzji. Warunek jest jednak jeden: musimy się ich twardo, konsekwentnie trzymać. Niestety o tę konsekwencję jest trudno ze względu na często alarmistyczne sygnały ze strony środowisk medycznych. Faktem też jest, że sytuacja pandemiczna wszędzie dookoła Polski uległa pogorszeniu, m.in. ze względu na pojawienie się nowej, dużo bardziej zaraźliwej formy koronawirusa. Dlatego obecnie wolę mówić o potencjalnych zmianach w rejestrze obostrzeń w interwałach dwutygodniowych - powiedział.

Jak stwierdził, jeżeli sytuacja epidemiologiczna do końca stycznia nie ulegnie pogorszeniu, wówczas na przełomie stycznia i lutego można zacząć rozmawiać o odmrażaniu niektórych sektorów gospodarki.

Muszę jednak z góry uprzedzić, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy ostatnimi branżami na liście do odmrażania są turystyka, hotelarstwo i gastronomia. Wiele zależy od tempa akcji szczepienia. Na razie wąskim gardłem pozostaje liczba dostępnych szczepionek. Istotne jest, to kiedy na masową skalę ruszy produkcja preparatu firmy Moderna. Ta szczepionka jest znacznie łatwiejsza w użyciu i dystrybucji - mówił Gowin w rozmowie z Business Insider.

Właściciele hoteli i wyciągów już teraz zaapelowali, że nie będą się stosowali do obostrzeń rządowych i rozpoczną swoją działalność w następnym tygodniu. Wicepremier powiedział, że "rozumie i szanuje te emocje".

Abstrahując jednak od nieuchronnych konsekwencji prawnych, zwracam uwagę na aspekt społeczno-moralny. Mówiliśmy chwilę temu o ogromnej skali pomocy, jaka trafia do polskich przedsiębiorców. Przecież to nie są pieniądze rządu - rząd nie ma swoich pieniędzy. To jest wsparcie ze strony podatników, czyli ogromnej większości dorosłych Polaków. Zatem skoro po stronie ogółu obywateli jest tak duża gotowość do solidarności, do budowania wspólnoty i do odpowiedzialności za przyszłość Polski, to chciałbym zaapelować do przedsiębiorców, aby wykazali się podobną postawą - powiedział.

W ramach pomocy dla przedsiębiorców Tarcza 6.0 zostanie rozszerzona na kolejne dwa miesiące, będzie także możliwość zwolnienia ze składek ZUS za grudzień i styczeń. Co do tarczy branżowej, to Gowin powiedział, że rekomendował "rozszerzenie tarczy finansowej o firmy z branży pralniczej. Trzeba pamiętać, że głównym odbiorcą tych usług są hotele, a te pozostają zamknięte. Tak więc wsparcie dla pralni jest logiczne i oczywiste".

Obostrzenia do końca stycznia

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że od 18 stycznia zostanie wznowiona nauka stacjonarna w klasach I-III. Poza tym - do 31 stycznia - utrzymane zostaną wszystkie dodatkowe obostrzenia.

28 grudnia rząd wprowadził tak zwaną kwarantannę narodową. Oto lista obostrzeń, które obowiązują do 31 stycznia:



- zamknięte hotele także dla osób podróżujących ze względów służbowych. Mogą z nich korzystać tylko służby mundurowe, medycy i pracownicy szpitali specjalistycznych. Czynne są także hotele pracownicze;

- zamknięte stoki narciarskie;



- zamknięte galerie handlowe, z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, aptek, sklepów z książkami i prasą oraz wolnostojących wielkopowierzchniowych sklepów meblowych;

- infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego;

- 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym;

- ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych;

- ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego - max. 1 os./15m2;

- udział w zgromadzeniach - max. 5 osób;

- zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji;

- zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki;

- ograniczenie w sklepach - max. 1 os./15m2;

- godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

- zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.