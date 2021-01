Rząd ogłosił nowy program ratunkowy dla regionów turystycznych. To będzie miliard złotych dla 200 gmin, głównie z regionów górskich - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Turyści w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach / Grzegorz Momot /PAP



Będziemy monitorować sytuację we wszystkich branżach i samorządach, w tym zwłaszcza samorządach gmin turystycznych. Jeśli będą potrzebne następne kroki umożliwiające restart gospodarczy branży turystycznej, to będziemy uruchamiać kolejne odpowiednio wycelowane instrumenty - zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier dodał, że jego resort przygotował programy pomocowe na kwoty przekraczające miliard złotych, które będę adresowane do branży turystycznej, a pośrednio wesprą społeczności tych gmin, w których turystyka odgrywa zasadniczą rolę.

Na pytanie, czy jednoosobowe firmy działające w branży turystycznej zostaną objęte Tarczą 6.0, wicepremier odpowiedział, że obejmuje je tarcza branżowa. Dodał, że wsparcie zostanie udzielone wszystkim firmom turystycznym, które ucierpiały.

Gowin mówił, że również środki, które zostaną przekazane samorządom górskim, w ogromnej mierze trafią do przedsiębiorców.

Na jakie wsparcie mogą liczyć gminy górskie?

Rząd na wsparcie dla gmin położonych na terenach górskich zamierza przeznaczyć ponad 700 mln zł - poinformował wicepremier Jarosław Gowin. Dodatkowo rząd zamierza refundować 80 proc. umorzenia podatków od nieruchomości.



Każda z tych gmin (położonych na terenach górskich - PAP) otrzymają dwojakiego rodzaju wsparcie. Po pierwsze samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości ,(...) rząd będzie refinansował samorządom 80 proc. kosztów takiego umorzenia. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje. Inwestycje związane z branżą turystyczną. Łącznie na te inwestycje rząd zdecydował się przeznaczyć przeszło 700 mln zł - powiedział wicepremier.

Gowin dodał, że górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł.

Środki trafią do gmin górskich w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały (...) przez Radę Ministrów - powiedział Gowin na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z szefem KPRM Michałem Dworczykiem.

Nie wykluczył, że rząd może przyjąć uchwałę na najbliższym posiedzeniu RM.

Potem samorządy będę mogły występować z wnioskami. I bezzwłocznie, po rozpatrzeniu takiego wniosku, rząd przekaże pieniądze poszczególnym gminom - wyjaśnił.

Jak dodał, środki te trafią nie tylko do przedsiębiorców. One są zaadresowane do całej społeczności poszczególnych gmin - powiedział.

Przedsiębiorcy z "Góralskiego Veta" zapowiadają otwarcie działalności

Część przedsiębiorców z Podhala, zapowiada, że wznowi działalność po 17 stycznia, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia. W regionie powstała nawet inicjatywa "Góralskie Veto", która zrzesza kilkaset osób.



Jest to ostatni moment, żebyśmy mogli tej polityce rządu, która nas po prostu wykończy, powiedzieć weto. To nieprzypadkowa analogia do liberum veto. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej chodziło o powstrzymanie tworzenia złego prawa, a my teraz też znaleźliśmy się w analogicznej sytuacji. Powołujemy się tu na dziedzictwo liberum veto, ponieważ jeden wolny człowiek także może być strażnikiem porządku prawnego - tłumaczy pomysłodawca akcji "Góralskie Veto" Sebastian Pitoń.



Przedsiębiorcy deklarują, że bez względu na konsekwencje, będą otwierali swoje biznesy.



Mamy przygotowaną ochronę prawną, konsultujemy się z kilkoma kancelariami adwokackimi, ponieważ chcemy zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorcom, którzy wchodzą w naszą akcję zataczającą coraz szersze kręgi. Przedsiębiorcy są tak zdeterminowani, bo zdaję sobie sprawę, że nie przeżyją kolejnego miesiąca, w związku z tym nie mają wyjścia - twierdzi Sebastian Pitoń.



Jego zdaniem "Góralskie Veto" obejmie całą Polskę. Efektem synergii uda się uruchomić lawinę nie do zatrzymania, ponieważ rząd nie ma narzędzi terroru. Urzędnicy, policjanci jadą na tym samym wózku co my i zdają sobie sprawę, że podcinają gałąź, na której wszyscy siedzimy. Politycy też nie są po to, aby niszczyć Polskę i polskość. Chciałbym, aby Polska była jednym z tych państw, tych narodów, które się przeciwstawią destrukcji spowodowanej pandemią. Przedsiębiorcy boją się nie wirusa, lecz zniszczenia podstaw swojej materialnej egzystencji - dodaje.