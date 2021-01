Na znak protestu przeciw obostrzeniom spowodowanym pandemią aktywiści z Góralskiego Veta zapalili wieczorem pochodnie m.in. pod Wielką Krokwią w Zakopanem. Zapowiadają uruchomienie biznesów od 18 stycznia, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia.

Turyści w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach / Grzegorz Momot / PAP

Dzisiejsze wystąpienie wicepremiera Gowina pozbawiło nas złudzeń - mówił Sebastian Pitoń, lider Góralskiego Veta. Na ten rząd nie ma co liczyć - musimy wziąć sprawy w swoje ręce i otworzyć nasze biznesy, nie patrząc na kolejne rozporządzenia - dodał.

Ten krok spowoduje, że ludzie już na pewno się zbuntują. Chcieliśmy panu podziękować za ten gest, który rozbija samorządy i ludzi, pozbawia nas jakichkolwiek złudzeń, których zresztą ja nigdy nie miałem. Ale są ludzie, którzy jeszcze te złudzenia mieli. W związku z tym dziękujemy - rzucenie tych ochłapów samorządom ułatwia nam robotę - mówił Pitoń.

W czwartek ogłosimy, że całe Podhale, całe południe, wszystkie miejscowości, które żyją z turystyki, otworzą się. Zakończymy to szaleństwo, to szaleństwo, które chce zniszczyć Polskę i polskość, klasę średnią, mały i średni biznes - dodawał lider Góralskiego Veta.

Miliard zł wsparcia dla gmin górskich

Uruchamiamy plan wsparcia dla gmin górskich, w ramach, którego trafi do nich miliard złotych - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że pomoc to m.in. przeszło 700 mln zł na inwestycje. Dodatkowo rząd zamierza refundować 80 proc. umorzenia podatków od nieruchomości.

Każda z tych gmin (położonych na terenach górskich - PAP) otrzyma dwojakiego rodzaju wsparcie. Po pierwsze samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości ,(...) rząd będzie refinansował samorządom 80 proc. kosztów takiego umorzenia. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje. Inwestycje związane z branżą turystyczną. Łącznie na te inwestycje rząd zdecydował się przeznaczyć przeszło 700 mln zł - powiedział wicepremier.

Gowin dodał, że górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł.

Środki trafią do gmin górskich w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały (...) przez Radę Ministrów - powiedział Gowin na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z szefem KPRM Michałem Dworczykiem.

Nie wykluczył, że rząd może przyjąć uchwałę na najbliższym posiedzeniu RM.

Potem samorządy będę mogły występować z wnioskami. I bezzwłocznie, po rozpatrzeniu takiego wniosku, rząd przekaże pieniądze poszczególnym gminom - wyjaśnił.

Jak dodał, środki te trafią nie tylko do przedsiębiorców. One są zaadresowane do całej społeczności poszczególnych gmin - powiedział.

Gowin wyjaśnił, że jeżeli gmina uzyska na inwestycję np. maksymalną kwotę 8 mln zł, będzie mogła analogiczną kwotę uwolnić ze swojego budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. W tym także dla przedsiębiorców reprezentujących branże, które nie są dotknięte administracyjnymi obostrzeniami, ale w gminach górskich mogą mieć trudności ze względu na brak turystów - tłumaczył szef MRPiT.