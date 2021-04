Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się, by omówić strategię walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Od jego decyzji zależy, czy obowiązujące dziś obostrzenia zostaną złagodzone czy utrzymane. Decyzję poznamy jeszcze dziś. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda dotarł do nieoficjalnych ustaleń.

(zdjęcie ilustracyjne) / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Przez Polskę przetacza się szczyt trzeciej fali epidemii koronawirusa. O tym, jaki wpływ na wzrost zakażeń miały Święta Wielkanocne, dowiemy się dopiero za dwa tygodnie. Rząd najwyraźniej chce ten czas przeczekać.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda dowiedział się, że obowiązujące obecnie do 9 kwietnia obostrzenia zostaną przedłużone, właśnie o dwa kolejne tygodnie.

Tygodniowe przedłużenie restrykcji też było brane pod uwagę. Tutaj decydującym argumentem miało być zdrowie psychiczne dzieci. Wiadomo bowiem, że zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół ma negatywny wpływ na najmłodszych.

Już wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że gdy już dojdzie do łagodzenia obostrzeń to w pierwszej kolejności ogłoszony zostanie powrót dzieci do żłobków i przedszkoli oraz uczniów klas I-III do nauki w szkole. Niedzielski mówił w Polsacie, że ma nadzieję, iż nastąpi to jeszcze w kwietniu.

Jakie obostrzenia obowiązują dziś

Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, które obowiązują do 9 kwietnia:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych

Do 9 kwietnia w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej