„Jestem w pracy od niedzieli, zmieniałam tylko miejsce. SOR, hepatologia, centrum koordynacji w szpitalu na stadionie” – mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM dr Agnieszka Szarowska, lekarz zakaźnik i pełnomocnik dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. Covid-19 i przyznała, że wielu lekarzy tak pracuje, a niektórzy nawet więcej. „Jest wojna, jest epidemia, nikt nie mówi o wolnym, o urlopie” – dodała mówiąc, że dyrektor szpitala, w którym pracuje pozwolił na czas epidemii na nieprzestrzeganie zasad BHP.

Zdjęcie ilustracyjne / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Wszystkie ręce na pokład, od początku epidemii tak mówiliśmy i tak robimy. Wstyd by było, kiedy po roku byśmy odpuścili - mówiła dr Szarowska, opowiadając o tym, jak wygląda praca lekarza - często ponad siły - w czasie epidemii. Sytuacja coraz trudniejsza ze względu na braki kadrowe i przemęczenie personelu.

Lekarze kontraktowi od lat pracują w ten sposób, jeżeli zmieniamy miejsce pracy, to czas pracy nie jest regulowany. Pracujemy tak, żeby pomóc najwięcej ilości pacjentów. Dyrektor w naszym szpitalu pozwolił na nieprzestrzeganie BHP, jeżeli tylko mamy na to siły - tłumaczyła gość Roberta Mazurka, odpowiadając na pytanie o to, jak to jest możliwe, że jest od 60 godzin w pracy.

Jak sobie radzi z przemęczeniem? Cudowna zdolność usypiana na 15 min między jednym telefonem a drugim. Krótkie drzemki regeneracyjne pozwalają na funkcjonowanie - mówiła dr Szarowska, ale przyznała, że po dyżurze długo odsypia czas pracy.

