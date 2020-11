Biskup Stanisław Gębicki jest zakażony koronawirusem - poinformowała Diecezja Włocławska. Jak podkreślono, hierarcha przebywa w izolacji domowej i ma klasyczne objawy infekcji.

Bp Stanisław Gębicki / Diecezja Włocławska /

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u biskupa Stanisława Gębickiego już w piątek.



"Biskup senior od prawie dwóch tygodni przebywał w domowej kwarantannie, a od kilku dni z objawami choroby. Nie miał zewnętrznego kontaktu z osobami spoza domu, ani nie pełnił publicznych posług liturgicznych" - poinformowano w komunikacie.



"Ze środy na czwartek ksiądz biskup przebywał w szpitalu, ale powrócił do siebie i pozostaje w izolacji domowej, ma klasyczne objawy zarażenia. Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia księdza biskupa i prosimy o modlitwę" - napisano w komunikacie włocławskiej kurii.



Bp Stanisław Gębicki przez 21 lat był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. W związku z ukończeniem 75 lat, 8 lipca - po przyjęciu rezygnacji przez papieża Franciszka - przeszedł na emeryturę.



Przed miesiącem zakażenie koronawirusem stwierdzono u ordynariusza włocławskiego bp. Wiesława Meringa. Po okresie izolacji domowej hierarcha wrócił do obowiązków biskupich.