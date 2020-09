Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1587 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby 23 osoby. To najwięcej od początku epidemii. Minister zdrowia chce wprowadzić nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Mają dotyczyć spotkań międzyludzkich. Poznamy je w przyszłym tygodniu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Ruaud/ANDBZ/ABACA / PAP/EPA



W ciągu minionej doby potwierdzono 1587 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

To dane z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15).





Jednocześnie resort zdrowia przekazał, że zmarły kolejne 23 osoby.

To osoby w wieku od 44 do 94 lat. Do zgonów doszło w Siedlcach, Krakowie, Kędzierzynie-Koźlu, Elblągu, Biłgoraju, Lublinie, Zgierzu, Bełchatowie, Poznaniu, Tychach, Świętochłowicach, Raciborzu, Ostródzie i w Gdyni. Większość osób - jak podało MZ - miała choroby współistniejące.





W sumie od marca w Polsce koronawirusem zakaziło się 84 396 osób. Na Covid-19 zmarło 2 392 pacjentów.

W czwartek MZ informowało o 1136 nowych przypadkach, w środę o 974 nowych, we wtorek - o 711, w poniedziałek - o 748, w niedzielę - o 910, a w sobotę - o 1002.

Jednocześnie resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby wyzdrowiało 582 pacjentów, czyli o 15 mniej niż w czwartek. Od początku epidemii wyzdrowiało 66 158 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1995 osób, o 31 więcej niż w czwartek. Pod respiratorem jest 96 chorych, o 5 więcej niż w czwartek.

Kwarantanną objęto 137 023 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 12 937 osób.

Rzecznik MZ o zakażeniach: to nie jest wynik dużych ognisk, to wynik powrotu do normalności

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że nowe dane to nie jest wynik dużych ognisk zakażeń, ale naszego powrotu do normalności. Wskazał, że to m.in. efekt imprez rodzinnych, zakażeń w szpitalach i w zakładach pracy.

"To, co państwo wszyscy obserwujecie na co dzień - mamy korki na ulicach, ludzi w tramwajach, w autobusach, mamy powrót do pracy bezpośredniej z pracy zdalnej. Tych kontaktów, interakcji na co dzień jest dużo więcej niż na wiosnę i w lecie, kiedy oczywiście byliśmy na wypoczynku letnim i spotykaliśmy się nad morzem, nad jeziorami, ale nie spotykaliśmy się na ulicach miast, w pracy. Dzisiaj tych interakcji jest dużo więcej" - powiedział.

Zaznaczył, że obecnie ogniska zakażeń są rozproszone.

Minister zdrowia zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. Będą dotyczyły spotkań międzyludzkich - poinformował Andrusiewicz. Dodał, że informacje o nowych obostrzeniach zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.