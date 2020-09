Aż 21 powiatów w Polsce zostanie objętych obostrzeniami w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ogłosił, że w strefie czerwonej znajdzie się powiat głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie).

Zdjęcie ilustracyjne / JAMES ROSS / PAP/EPA

Przypomnijmy, że dziś w Polsce odnotowano dobowy rekord jeśli chodzi o nowe zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 1136 nowych przypadków SARS-CoV-2. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje o 25 zgonach pacjentów. Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, łącznie zakażenie potwierdzono u 82 809 osób. Zmarło 2369 zakażonych.

Dziś Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami wzrosła z 11 do 21. Od soboty w strefie czerwonej znajdą się powiaty: głubczycki (woj. opolskie), kartuski (woj. pomorskie). Tydzień temu w strefie czerwonej znalazły się: bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie), kluczborski (woj. opolskie).

Dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej, ponadto 10 powiatów w tzw. strefie alertowej - powiedział na konferencji Kraska.



Natomiast w strefie żółtej znalazło się 19 powiatów: brzeski (woj. opolskie), suski, limanowski, myślenicki, nowotarski, tatrzański (woj. małopolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki, przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), Sopot (woj. pomorskie), działdowski, nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrkowski (woj. łódzkie), międzychodzki, gostyński (woj. wielkopolskie), bytowski (woj. pomorskie), milicki (woj. dolnośląskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie).





Jakie obostrzenia obowiązują w strefach żółtych i czerwonych?

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.



W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.