Ministerstwo Zdrowia we wtorek po południu poinformowało o 360 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort podał także, że z powodu Covid-19 zmarło 12 osób. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano aż 595 przypadków koronawirusa oraz 28 zgonów. Łącznie w naszym kraju odnotowano 16 921 zakażeń, a 839 osób zmarło. Najwięcej przypadków do tej pory jest na Śląsku – w związku z pogarszającą się sytuacją w województwie odbyło się tam kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego, a do czwartku potrwają badania przesiewowe górników. Na całym świecie odnotowano blisko 4,3 mln zakażeń SARS-CoV-2.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- W Polsce do tej pory odnotowano 16 921 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 839 osób.

- W naszym kraju odnotowano także 6 131 ozdrowieńców.

- W Polsce wykonano ponad pół miliona testów na obecność koronawirusa, z czego ponad 16,5 tys. w ciągu ostatniej doby.

- Na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało już niemal 4,3 mln osób, zmarło natomiast ponad 286 tys. chorych.

- Najwięcej zakażeń potwierdzono dotychczas w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Hiszpanii.

- Już jutro możemy poznać terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń.

18:36 Tarcza antykryzysowa

Przedsiębiorcom i samozatrudnionym przekazano już prawie 7,8 mld zł wsparcia w ramach "tarczy antykryzysowej" - poinformowało PAP we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczas - jak podało MRPiPS - przedsiębiorcy złożyli blisko 3,6 mln wniosków o wsparcie z poszczególnych instrumentów tarczy antykryzysowej. Suma przyznanego wsparcia to już 7,77 mld zł.

18:21 Włochy

We Włoszech ostatniej doby zmarły 172 osoby zakażone koronawirusem - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wynosi 30911. Sytuacja ulega dalszej poprawie.

Według oficjalnych danych OC w tej chwili w całym kraju zakażonych koronawirusem jest 81 tys. osób. Jest ich mniej o 1200 w porównaniu z poprzednim dniem.

18:10 Indie

Premier Indii Narendra Modi oświadczył we wtorek w wystąpieniu telewizyjnym, że rząd przygotowuje pakiet pomocowy dla gospodarki wart 260 mld dolarów, blisko 10 proc. PKB, przeznaczony głównie dla tego sektora gospodarki, który "wspiera samowystarczalność Indii".

Ten plan ożywienia (gospodarki) jest przeznaczony dla tego jej sektora, który wspiera samowystarczalność Indii. Dla firm rzemieślniczych małych i średnich. Dla pracowników i rolników, którzy pracują w pocie czoła dzień i noc i dla klasy średniej, która płaci uczciwie podatki - oznajmił Modi.

17:47 Kazachstan

Kazachstan będzie wykonywał na szeroką skalę testy na obecność koronawirusa metodą PCR dzięki własnym odczynnikom, wytworzonym przez naukowców z Centralnego Laboratorium Referencyjnego (CRL) - podało ministerstwo spraw zagranicznych Kazachstanu.

17:40 Wiceminister o zdejmowaniu obostrzeń

Liczba nowych przypadków wyniosła we wtorek rano niewiele ponad 30, nie uwzględniając statystyki dotyczącej ognisk zakażeń w kopalniach, a to oznacza, że znoszenie kolejnych obostrzeń jest uzasadnione. To nie tylko oddech dla gospodarki, ale także dla ludzi - stwierdził w rozmowie z PAP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Gdybyśmy nie mieli zakażeń w kopalniach, to rano mielibyśmy 31 osób nowych zakażonych. Widzimy zatem, że liczba nowych zakażeń zdecydowanie spada, więc myślę, że to dobry moment, byśmy poluzowali kolejne obostrzenia - powiedział.

17:34 Nowy bilans zakażeń w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 360 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Większość - aż 288 - to zakażenia odnotowane na terenie województwa śląskiego.



Ministerstwo poinformowało także o 12 zgonach z powodu Covid-19.



Łącznie w Polsce od początku pandemii wykryto 16 921 zakażeń oraz 839 zgonów.



17:26 Szwecja

Szwecja wyłamała się z dość powszechnej praktyki obowiązkowego przeprowadzania testów na koronawirusa u piłkarzy przed powrotem do treningów i wznowieniem rywalizacji ligowej. Zamiast tego zawodnicy w tym kraju będą codziennie wypełniać formularz samooceny.

Wspomniany formularz gracze będą wypełniać każdego ranka przed treningiem lub meczem. Klubowy lekarz oceni, czy dany piłkarz jest na tyle zdrowy, by wziąć w nim udział. Jeżeli zawodnik będzie miał jakiekolwiek symptomy zakażenia, to obowiązkowo ma zostać w domu.



17:16 Łódź

W szpitalu jednoimiennym w Zgierzu przyszło na świat kolejne zdrowe dziecko, którego rodzice są zakażeni koronawirusem. Chłopczyk ma na imię Tymon. On i jego mama czują się dobrze - poinformowały służby prasowe marszałka województwa łódzkiego.

To dowód na to, że cuda się nie zdarzają, ale dzieją. Między innymi dzięki profesjonalnie przygotowanemu personelowi szpitala w Zgierzu - podkreśla marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreibe.

17:06 Nowy bilans w Wielkiej Brytanii

O 627 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 32 692 - poinformowało ministerstwo zdrowia.

627 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż było w bilansach z trzech poprzednich dni, co po części jest efektem statystycznym związanym z tym, że w weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem. Od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, które później wyrównywane są w kolejnych dniach.

16:42 Szumowski apeluje do pacjentów onkologicznych

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do pacjentów onkologicznych o zgłaszanie się - w razie podejrzenia nowotworu - do placówek medycznych i o nieprzerywanie podjętego leczenia. Zapewnił, że w dobie pandemii szpitale i oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

16:27 Gdańsk liczy straty

Spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią odbija się na budżecie Gdańska. W porównaniu rok do roku, w kwietniu do kasy miasta wpłynęło o 81,5 mln zł mniej z podatków PIT i CIT. Łącznie dochody spadły już o ponad 90 mln zł - poinformowano.

Z wyliczeń gdańskiego magistratu wynika, że do kasy miasta z tytułu podatku CIT w kwietniu 2019 r. wpłynęło 47 mln zł, a w tym roku tylko 5 mln zł. W przypadku podatku PIT, w 2019 r. wpływy były na poziomie 96,5 mln zł, a w tym roku 57 mln zł.

16:10 Morawiecki dziękuje pielęgniarkom

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie szczególnie w tym trudnym okresie - napisał premier Mateusz Morawiecki z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. "To właśnie te Panie i coraz więcej Panów są przy nas w najtrudniejszych chwilach życia" - podkreślił.



15:58 Włochy: Wenecja chce otworzyć wszystko, co możliwe

18 maja w Wenecji Euganejskiej zostanie otwarte wszystko, co możliwe - zapowiedział we wtorek szef władz regionu Luca Zaia. Ostrożniejsze są władze najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii, które decyzję podejmą za kilka dni.

Na spotkaniu z dziennikarzami gubernator Wenecji Euganejskiej odniósł się do poniedziałkowej zapowiedzi rządu, który po rozmowach z regionami ogłosił, że od 18 maja można w kraju otworzyć bary, restauracje, salony fryzjerskie, sklepy.

15:54 Białoruś

967 nowych zakażeń koronawirusem i siedem kolejnych zgonów odnotowano na Białorusi w ciągu minionej doby - wynika z wtorkowego komunikatu ministerstwa zdrowia. Jest to najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku miesiąca.

Rekordowa liczba zarejestrowanych przypadków koronawirusa w ciągu doby wynosiła 973 i została odnotowana 29 kwietnia. Od tygodnia każdej doby przybywa na Białorusi ponad 900 osób z potwierdzonym Sars-CoV-2.

15:51 Badania przesiewowe górników

"Badania przesiewowe górników potrwają do czwartku" - zapowiedział w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W urzędzie wojewódzkim zakończyło się właśnie kolejne posiedzenie regionalnego sztabu kryzysowego, na które przyjechał wicepremier Jacek Sasin.

W całym regionie w tej chwili zakażonych jest około 4 tysięcy osób. Prawie 800 z nich to górnicy, a ponad 650 kolejnych to ich bliscy. Z powodu zakażeń w 5 kopalniach czasowo wstrzymano już wydobycie.

15:49 Koleje Mazowieckie przywracają część połączeń

Koleje Mazowieckie (KM) przywracają w całej relacji 49 pociągów, które zostały wcześniej zawieszone z powodu pandemii - wynika z informacji przesłanej we wtorek przez mazowieckiego przewoźnika. Dodano, że pociągi zaczną kursować od 18 maja br.

Jak podają KM na Linii nr 1 Warszawa - Skierniewice przywróconych zostanie osiem pociągów relacji Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Wschodnia. Na linii nr 2 Warszawa - Łuków przywróconych będzie dziewięć składów m.in. relacji Mrozy - Warszawa Zachodnia. Na linii nr 3 Warszawa - Łowicz Główny przywrócone zostaną trzy pociągi relacji Sochaczew - Warszawa Wschodnia.

15:45 Śląsk: Prawie 800 zakażonych górników

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 799 górników i ponad 650 członków ich rodzin - poinformował wicepremier Jacek Sasin po wtorkowym posiedzeniu regionalnego sztabu kryzysowego w Katowicach. Dodał, że wśród górników przeprowadzono dotąd ponad 10 tys. testów na obecność koronawirusa.



15:41 Władze Wuhanu chcą przebadać wszystkich mieszkańców

Po wykryciu nowych przypadków Covid-19 władze Wuhanu w środkowych Chinach, gdzie wybuchła pandemia, planują 10-dniową kampanię, w ramach której na koronawirusa mają zostać przebadani wszyscy mieszkańcy 11-milionowego miasta - podały we wtorek chińskie media.

Miejski organ nadzorujący walkę z epidemią wydał pilny komunikat, w którym poprosił odpowiednie urzędy w poszczególnych dzielnicach, aby do wtorku przedstawiły plany przebadania wszystkich mieszkańców w ciągu 10 dni - przekazał portal Pengpai Xinwen.

Inicjatywa związana jest z wykryciem w weekend pierwszego nowego skupiska zakażeń koronawirusem w Wuhanie od ponad miesiąca. W sobotę i niedzielę w mieście potwierdzono łącznie sześć nowych przypadków Covid-19.

15:35 Wytyczne brytyjskiego rządu

Brytyjski rząd opublikował wytyczne, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach pracy, gdy firmy w ramach stopniowego znoszenia restrykcji zaczną wznawiać działalność.

Pierwszy etap znoszenia restrykcji rozpocznie się w środę. W nim zachęcane do powrotu mają być zwłaszcza osoby pracujące na budowach, w fabrykach i na zewnątrz, przy czym rząd zastrzega, że powrót do pracy jest możliwy tylko, jeśli zostaną stworzone odpowiednie warunki.

Rządowe wytyczne podzielono na siedem części, w których wyjaśniono jakie kroki muszą podjąć pracodawcy w przypadku siedmiu głównych typów wykonywanych zajęć.

15:23 Włoski region chce otworzyć plaże

Włoski region Emilia-Romania, słynący z wielkich kurortów nadmorskich i bazy hotelowej chce otworzyć plaże 18 maja. Jak zapewniły we wtorek jego władze, w najbliższych dniach ustalone zostaną wszystkie niezbędne normy sanitarne, jakie będą obowiązywać.

Decyzja ta została ogłoszona dzień po tym, gdy rząd Włoch zgodził się na otwarcie w kraju od 18 maja barów, restauracji i salonów fryzjerskich oraz piękności, a konkretne inicjatywy pozostawił w gestii poszczególnych regionów w zależności od sytuacji epidemicznej.

W komunikacie wydanym przez władze Emilii-Romanii podkreślono, że region ten gotów jest otworzyć od poniedziałku nie tylko lokale gastronomiczne i punkty usługowe, ale także plaże, "zawsze przy poszanowaniu norm bezpieczeństwa".

15:18 Rzecznik Putina z koronawirusem

Rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, jest zakażony koronawirusem - podała we wtorek rosyjska agencja TASS. Pieskow powiedział tej agencji, że zachorował i przechodzi leczenie.

15:09 Hiszpania: Rodziny zmarłych pozywają rząd

3268 mieszkańców Hiszpanii złożyło wspólny pozew do Sądu Najwyższego w Madrycie przeciwko rządowi Pedra Sancheza. Oskarżają w nim centrolewicowy gabinet o doprowadzenie do śmierci swoich bliskich na Covid-19 wskutek złego zarządzania kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa.

Jak potwierdziła we wtorek w siedzibie SN madrycka agencja Europa Press, rodziny zmarłych reprezentuje łącznie 11 adwokatów. Pozew został złożony w poniedziałek.

W pozwie 3268 przedstawicieli 3274 pacjentów zmarłych podczas epidemii oskarżają rząd Sancheza o ciężkie zaniedbania, które doprowadziły do zgonów osób zainfekowanych koronawirusem.

15:01 Brukselskie linie lotnicze zwolnią 1/4 pracowników

Belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines zapowiedziały, że w związku z kryzysem wywołanym przez nowego koronawirusa zwolnią 1/4 załogi, czyli około tysiąca osób.

Informacja ta została podana podczas nadzwyczajnego spotkania rady zakładowej krajowego przewoźnika. 10 z 48 samolotów Brussels Airlines ma zostać wycofanych z eksploatacji.

"Wielkość firmy w całości, a co za tym idzie liczba osób, które w niej pracują, zmniejszy się o 25 procent" - podkreśliła spółka w komunikacie, przytoczonym przez publicznego nadawcę VRT.

14:58 Problemy finansowe szpitali

Szpitale będą miały jeszcze większe długi niż do tej pory. Wciąż brakuje nam wielu wytycznych - to rodzi ogromne problemy w normalnym funkcjonowaniu - mówią dyrektorzy szpitali i apelują do ministra zdrowia o rozwiązanie problemu, przynajmniej co do jasnych zasad finansowania.

Dyrektor szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Jerzy Friediger o finansach szpitala Józef Polewka /RMF FM

Dyrektorzy szpitali twierdzą, że brakuje jasnych wytycznych co do funkcjonowania oddziałów niezakaźnych w dobie pandemii - takie rozwiązania wypracowują wiec sami, np. planowe przyjęcia w niektórych placówkach są możliwe tylko po wcześniejszym przebadaniu na obecność wirusa, ale nie wiadomo kto za takie badania ma zapłacić.

14:52 Belgia

W Belgii w ciągu ostatniej doby przyjęto do szpitali 43 osoby chore na Covid-19, ale liczba hospitalizowanych z tego powodu pacjentów ciągle spada - jest ich obecnie 2 230. Od poniedziałku zmarło kolejnych 65 ofiar epidemii, łącznie jest ich 8 761.

W ciągu doby odnotowano 34 zgony w szpitalach i 31 w domach opieki; wykryto też 330 nowych infekcji, których w sumie stwierdzono już 53 779.

Liczba pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii również spadła o 13 osób, obecnie leczonych jest na nich 465 chorych - poinformowała telewizja VRT.

14:45 WHO

Wydaje się, że niektóre terapie ograniczają nasilenie czy czas trwania choroby układu oddechowego Covid-19 - oceniła we wtorek rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia. Dodała, że WHO koncentruje się na poznaniu 4-5 najbardziej obiecujących terapii.

14:39 Warszawa otwiera żłobki i przedszkola

W czwartek otwieramy ośrodki sportowe na otwartej przestrzeni, co oznacza, że hale sportowe i pływalnie pozostaną jeszcze zamknięte. W poniedziałek ruszą przedszkola i żłobki - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak przekazał Trzaskowski, zgodnie z wytycznymi rządowymi w jednej grupie przedszkolnej może być 12 dzieci. "Sami jednak musieliśmy przygotować dokładne procedury bezpieczeństwa, które wprowadzimy w życie w placówkach" - dodał.

Miasto zakupiło na rzecz przedszkoli i żłobków 3 mln środków ochrony osobistej, 3 mln par rękawiczek, 320 tys. masek, 20 tys. przyłbic ochronnych i 3,5 tys. fartuchów. "Jest to niezbędny asortyment, by zabezpieczyć personel obiektów" - podkreślił Trzaskowski.





14:31 Francja

Francuskie MSW udostępniło na swoich stronach internetowych dokument, którego wypełnienie jest obowiązkowe dla wszystkich chcących oddalić się ponad 100 km od domu. Wymóg posiadania deklaracji wprowadzony został przez ustawę przedłużającą stan zagrożenia epidemicznego do 10 lipca.

Odległość 100 km jest obliczana od miejsca zamieszkania w linii prostej i stanowi promień okręgu wewnątrz którego można tylko się przemieszczać z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z epidemią Covid-19. Nie dotyczy to osób podróżujących w ramach jednego departamentu.

Oprócz deklaracji wskazującej powód podróżowania ponad 100 km od domu konieczne będzie okazanie podczas kontroli policji lub służb sanitarnych dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania oraz wszelkich innych dokumentów uzasadniających powód podróży.







14:24 "Sytuacja na Śląsku pod kontrolą"

Obecnie sytuacja na Śląsku jest już pod kontrolą. Mamy kilkanaście tysięcy osób zbadanych, z których 600 miało wynik pozytywny, to ok. 5 proc. z przetestowanych - powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.









14:17 Zdalna praca magistratu w Ustroniu

Magistrat w Ustroniu do 15 maja funkcjonuje tylko zdalnie. Ma to związek chorobą Covid-19, na którą zapadł jeden z urzędników. Koronawirus ujawniony został także u dwóch pracowników kolei linowej na Czantorię. Ustrońska atrakcja została zamknięta do odwołania.

Burmistrz Ustronia Przemysław Korcz zaapelował, by mieszkańcy załatwiali sprawy, na które pozwala katalog e-usług, drogą elektroniczną.

"Przepraszam za utrudnienia i mamy nadzieję, że 18 maja urząd będzie pracował nadal w specjalnym reżimie sanitarnym, ale z możliwością kontaktu telefonicznego z odpowiednimi, odpowiadającymi za określone kwestie pracownikami" - podał burmistrz.





14:06 Indonezja

16 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby w Indonezji, przez co liczba ofiar pandemii w kraju przekroczyła tysiąc. Indonezja jest najciężej doświadczonym przez zarazę krajem regionu. Tymczasem w sąsiedniej Malezji udało się opanować epidemię

Jak poinformował we wtorek przedstawiciel indonezyjskiego ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto, w ciągu minionej doby wykryto 484 nowe przypadki infekcji koronawirusem. Łączny oficjalny bilans w czwartym najludniejszym kraju świata to 14 749 zakażonych i 1007 zmarłych. Liczba zgonów jest największa wśród krajów Azji Południowo-Wschodniej. Yurianto poinformował, że symptomy choroby zdradza 32 tys. innych osób, które nie przeszły jeszcze badań. Jak dotąd przeprowadzono prawie 120 tys. testów.





13:57 86 proc. nowych zakażeń dotyczy Śląska

86 proc. najnowszych przypadków zakażenia koronawirusem to mieszkańcy woj. śląskiego - wynika z porannych danych Ministerstwa Zdrowia. W woj. śląskim zachorowały 204 osoby, w całym kraju - 235.

Większość nowych przypadków to znów górnicy: 91 pracowników kopalni Bobrek, 23 z KWK ROW, 48 z Pniówka, 1 z Sośnicy, 11 z Murcki - Staszic.

Ponadto wśród najnowszych przypadków są też mieszkańcy powiatu lublinieckiego, Gliwic, powiatu pszczyńskiego, powiatu żywieckiego, Myszkowa, Rybnika, Bytomia, Jastrzębia-Zdroju, powiatu zawierciańskiego, Tarnowskich Gór i powiatu wodzisławskiego.





13:51 W Polsce wykonano ponad pół miliona testów

Na koronawirusa przebadano dotąd 507 tys. 778 próbek od 465 tys. 976 osób - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 16,5 tys. testów - przekazał resort.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 16 tys. 561 osób, z których 827 zmarło.

13:43 Austria: Prawie 2 mln osób korzysta z pomocy państwa

Z powodu kryzysu koronawirusowego skróconym wymiarem pracy objęto w Austrii 1,3 mln osób - poinformowała we wtorek austriacka minister pracy Christine Aschbacher. Dodała, że spośród ponad 109 tys. złożonych wniosków o zgodę na taką pracę, 96 proc. zostało już załatwione pozytywnie.

Wraz z bezrobotnymi stanowi to łącznie 1,8 mln ludzi pobierających pomoc od państwa w związku z brakiem możliwości świadczenia pracy na normalnych warunkach.

Według opublikowanych we wtorek najnowszych danych austriackiej państwowej służby pośrednictwa pracy AMS (Arbeitsmarktservice Oesterreich), liczba bezrobotnych wynosi obecnie 503 tys., a wraz z osobami odbywającymi przeszkolenie zawodowe 550 tys.





13:35 Otwarcie granic

Rząd chce na wakacje otworzyć granicę dla turystów z niektórych krajów - tych, w których sytuacja zdrowotna jest pod najlepszą kontrolą - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. To ma uratować polskie hotele przed upadkiem.











13:22 Komu przysługuje bon turystyczny?

1000 zł na wakacje w Polsce proponuje rząd, żeby ratować branżę turystyczną. Pieniądze te można będzie przeznaczyć na noclegi i atrakcje turystyczne w kraju, jednak nie każdy je otrzyma. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z bonu turystycznego? Sprawdziliśmy to dla Was!









13:17 Polacy obawiają się powrotu do pracy



Ponad 40 proc. pracowników boi się powrotu do pracy w biurze i aż 97 proc. nie ma problemu z informowaniem pracodawcy o swoim stanie zdrowia. To wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Algorithm Group, firmy technologicznej działającej w obszarze HR.

Proces odmrażania gospodarki pozwoli setkom tysięcy pracowników na powrót do normalności, zamieniając domowe biuro na tradycyjne. Mimo, że wielu pracowników niecierpliwie czeka aż ten moment nastąpi, spora ich grupa obawia się o swoje bezpieczeństwo.

Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Algorithm Group przez Biostat wskazują, że 41 proc. pracowników boi się powrotu do biura. Główna obawa dotyczy własnego bezpieczeństwa. Choć ponad 63 proc. ankietowanych uważa, że pracodawca jest w stanie zapewnić im bezpieczne warunki w biurze, to aż jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że ich pracodawca nie przygotował miejsca pracy do zbliżającego się powrotu.





13:06 Godziny otwarcia mobilnych punktów pobrań





12:55 Kwarantanna w Sejmie

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) znalazł się w kwarantannie po tym, gdy okazało się, że jego sejmowa sekretarka ma koronawirusa - donosi Onet. Badaniu poddał się także szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.









12:44 Polska: Kolejny etap luzowania obostrzeń

Do tramwajów i autobusów wejdzie 2-3 razy więcej pasażerów niż dziś - ustalili dziennikarze RMF FM. Otwarte zostaną też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz bary, kawiarnie i restauracje. Jutro na konferencji prasowej premier ma ogłosić kolejny etap luzowania ograniczeń, który zacznie obowiązywać od poniedziałku 18 maja.





12:36 Hiszpania

176 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19, a liczba ofiar śmiertelnych tej choroby sięga 26 920 - poinformował we wtorek resort zdrowia tego kraju. Wśród 1841 ozdrowieńców z ostatnich 24 godzin jest 113-letnia kobieta, najstarsza mieszkanka Hiszpanii.

Wtorkowy bilans potwierdza trwającą od kilku dni tendencję dobowych zgonów poniżej 200 przypadków. W poniedziałek liczba ta wyniosła 123.

Jak sprecyzowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia, pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba infekcji SARS-CoV-2 zwiększyła się o 594 do 228 030. Oznacza to, że wyraźnie wyhamowała dobowa dynamika zakażeń. Podczas poprzednich 24 godzin zanotowano aż 3046 infekcji.





12:21 Szwecja: Brak pracowników sezonowych utrudni zbiory owoców

Szwedzkie firmy skupujące owoce leśne obawiają się, że w tym roku większość jagód może pozostać niezebranych. Powodem są spodziewane trudności z przyjazdem zawodowych zbieraczy z Tajlandii w związku z epidemią koronawirusa.

W obawie o brak pracowników sezonowych szwedzki rząd zezwolił w drodze wyjątku, mimo zamknięcia zewnętrznych granic UE, na wjazd osób mających zezwolenie na pracę w rolnictwie.

"Sytuacja jest jednak mocno niepewna. Nie wiadomo, czy zbieracze będą mogli wyjechać z Tajlandii" - obawia się Sylvie Bjoerkman z przedsiębiorstwa skupującego owoce leśne Ransaeter Invest.





12:14 Kryzys świata przestępczego

Pandemia koronawirusa wywołała kryzys w świecie przestępczym na Węgrzech: wzrosło ryzyko wpadki, a potencjalnym klientom np. dilerów narkotykowych brakuje pieniędzy - podaje węgierski dziennik "Magyar Nemzet".









12:07 Ryanair chce przywrócić loty

Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair poinformowały, ze zamierzają od 1 lipca wznowić 40 proc. swych rozkładowych lotów. Dojdzie do tego, jeśli złagodzone zostaną restrykcje w komunikacji powietrznej wewnątrz UE, a na lotniskach będzie się przestrzegać zasad prewencji koronawirusowej.









11:53 Indie wznawiają ruch kolejowy

Gigantyczna sieć kolejowych przewozów osobowych w Indiach, która została zamknięta pod koniec marca, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, częściowo wznowiła działalność we wtorek, pomimo przyspieszającej epidemii.

Trzydzieści pociągów osobowych może kursować od wtorku między stołecznym Delhi a innymi dużymi miastami w tym liczącym 1,3 mld mieszkańców kraju. Stanowi to jednak niewielką część normalnego ruchu.

Jak podaje AFP, w celu ochrony zdrowia pasażerów na kolei wprowadzono środki ostrożności: obowiązkowe jest noszenie masek, pasażerowie mają mierzoną temperaturę i nie wolno im podróżować, ani nawet wejść na stację, jeśli mają objawy koronawirusa np. kaszel. Podróżni muszą utrzymywać odległości między sobą, przy wejściu na stację i wyjściu z niej mają do dyspozycji środek dezynfekcyjny.





11:48 Nowe zakażenia w Chinach

Poprzedniej doby, po dwóch dniach dwucyfrowych wzrostów, w Chinach kontynentalnych potwierdzono tylko jeden nowy przypadek Covid-19. Wykryto też 15 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem - wynika ze sprawozdania państwowej komisji zdrowia.





11:43 Rosja: Medal dla lekarzy

W Buriacji - republice w azjatyckiej części Rosji, graniczącej z Mongolią - lekarze będą nagradzani medalem za walkę z koronawirusem. Nazwę i wygląd medalu, który będzie miał rangę odznaczenia państwowego, wybiorą mieszkańcy w głosowaniu przez internet.

Zgodnie z postanowieniem regionalnego rządu Buriacji medalem nagradzani będą pracownicy medyczni "pełniący służbę w ogniskach infekcji i szpitalach zakaźnych, gdzie leczeni są pacjenci z Covid-19".

W ciągu dziesięciu dni władze określą kryteria, według których wybierani będą kandydaci do odznaczenia.





11:33 Bezrobocie w Polsce

"Rewidujemy w dół nasze prognozy poziomu bezrobocia" - zapowiedział główny ekonomista Banku Pekao Ernest Pytlarczyk. "Uważamy, że prawdopodobnie stopa bezrobocia w Polsce nie przekroczy 10 proc." - dodał.







11:28 Niemcy: Demonstracje przeciwko obostrzeniom

Rząd federalny Niemiec skrytykował demonstracje przeciwko obostrzeniom wprowadzonym ze względu na pandemię koronawirusa, które w ubiegły weekend zorganizowano w wielu miastach kraju.

Demonstracje przeciwko obostrzeniom wprowadzonym ze względu na pandemię koronawirusa skrytykował rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Część postulatów protestujących nazwał "gotowaniem zupy z teorii spiskowych" - poinformował we wtorek “Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Krytycznie o protestach wypowiedzieli się prominentni politycy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), a także przedstawiciele partii opozycyjnych.





11:19 Otwarta granica polsko-litewska

W ciągu pierwszej doby po częściowym otwarciu granicy polsko-litewskiej z Polski na Litwę wjechało 137 polskich obywateli - poinformował we wtorek doradca premiera Litwy.

W poniedziałek oba kraje otworzyły swoją granicę bez wymogu dwutygodniowej izolacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biznesową i naukową.

"W ciągu doby na Litwę wjechało 137 obywateli Polski, nie licząc kierowców ciężarówek. Każdemu na granicy jest mierzona temperatura" - poinformował podczas konferencji prasowej Giedrius Surplys, doradca premiera Sauliusa Skvernelisa.





11:13 Rosja

W Federacji Rosyjskiej liczba zakażeń koronawirusem sięgnęła we wtorek 232 243, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 10 899 nowych przypadków. Tym samym Rosja znalazła się na drugim miejscu na świecie, za USA, pod względem liczby zachorowań.





11:07 Polska: Luzowanie obostrzeń

Do tramwajów i autobusów wejdzie 2-3 razy więcej pasażerów niż dziś - ustalili dziennikarze RMF FM. Otwarte zostaną też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz bary, kawiarnie i restauracje. Jutro na konferencji prasowej premier ma ogłosić kolejny etap luzowania ograniczeń, który zacznie obowiązywać od poniedziałku 18 maja.









11:01 Australia: Największy deficyt w historii

Minister skarbu Australii powiedział, że jego kraj stoi w obliczu "otrzeźwiającej" perspektywy gospodarczej ze względu na skutki pandemii Covid-19 i będzie miał największy w historii deficyt, gdy zmieniony budżet zostanie przedstawiony w październiku.

Budżet federalny na lata 2020-21 miał zostać zaprezentowany we wtorek, ale rząd był zmuszony to opóźnić, dopóki nie oceni pełnego kosztu ekonomicznego koronawirusa - pisze agencja AP.

"Ogólnie rzecz biorąc, dane ekonomiczne są otrzeźwiające" - powiedział minister Josh Frydenberg w parlamencie w pierwszym dniu trzydniowej sesji w tym tygodniu. Jak dodał, spodziewa się, że PKB spadnie o ponad 10 proc. w kończącym się w czerwcu kwartale, co stanowi rekordowy spadek. Frydenberg nie powiedział, jaki będzie deficyt. Rok finansowy w Australii kończy się 30 czerwca.





10:55 Wielka Brytania

Coraz większy rozłam między rządem Wielkiej Brytanii a regionalnymi administracjami Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Powodem tego są różnice w podejściu do walki z koronawirusem.

Podobnie było z brexitem, ale tym razem sprawa jest o wiele bardziej poważna. Zalecenia brytyjskiego rządu, by zacząć uczęszczać do pracy, spotkały się z ostrą krytyką Cardiff, Edynburga i Belfastu. Mieszkańcy tych regionów nadal pozostają w domach. Doszło nawet do wydania kuriozalnych komunikatów, np. ostrzegających Anglików przed wjazdem do Walii.

Jak zauważają komentatorzy, koronawirus obnażył nie tylko brak przygotowania Wielkiej Brytanii na nadejście pandemii, ale także wewnętrzne podziały. Regionalne władze mają prawo ustalać własne obostrzenia.





10:45 Rodziny zakażonych górników zostaną przebadane

Jeszcze dziś ma ruszyć pobieranie próbek do badań na obecność koronawirusa od rodzin górników ze stwierdzonym zakażeniem. Przyjeżdżać do nich będą karetki wymazowe. Masowe badania pracowników śląskich kopalń trwają od ostatniego czwartku. Wyniki testów potwierdziły obecność koronawirusa u 165 zakażonych górników. Są też częściowe wyniki z ostatniego piątku.





10:37 Pomoc sanitarna na Śląsku

Kilkunastu pracowników wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie ma pomóc służbom sanitarnym na Śląsku. Prawdopodobnie będzie to praca zdalna, ale niewykluczony jest też wyjazd do Katowic.

"Tego typu pomoc na pewno odciąży tych pracowników. Będą mogli się zająć dochodzeniem, a nie dokumentacją. Na dzień dzisiejszy to będzie pomoc bardziej biurowa, administracyjna. Natomiast my się nie uchylamy. Jeżeli będzie taka potrzeba, aby włączyć się we wszystkie dochodzenia epidemiologiczne, mamy doświadczenie, jesteśmy przygotowani, czekamy na sygnał" - mówi szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu.





10:30 Trwają prace nad szczepionką



Istnieje już ponad 90 potencjalnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na różnych etapach rozwoju; stale pojawiają się nowe. Wyłonienie najlepszych i najbezpieczniejszych nie będzie łatwym zadaniem.









10:16 Policja: Ponad 5,5 mln kontroli

Od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce już ponad 5,5 miliona razy sprawdzaliśmy osoby skierowane na kwarantannę - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili 87 856 osób poddanych kwarantannie.

Jak przekazał rzecznik KGP funkcjonariusze w około 280 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych, a w około 20 przypadkach zwrócono się do nich z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.







10:01 POLSKA NOWE PRZYPADKI

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 16 chorych. Aktualny bilans to 16 561 zakażonych i 827 zmarłych.



Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: śląskiego (204), dolnośląskiego (7), wielkopolskiego (6), pomorskiego (4), lubelskiego (3), zachodniopomorskiego (3), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2), opolskiego (2), małopolskiego (1).

09:57 Korea Połudiowa

Poprzedniej doby w Korei Płd. wykryto 27 nowych zakażeń koronawirusem. Do 102 wzrosła we wtorek liczba przypadków łączonych ze skupiskiem infekcji w barach i klubach nocnych w Seulu. Trwa dochodzenie epidemiologiczne - podała agencja prasowa Yonhap.

22 spośród 27 nowych przypadków wykrytych w poniedziałek określono jako lokalne, a pięć dotyczy osób, które powróciły lub przybyły z zagranicy - poinformowały Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC).

Łącznie w Korei Płd. potwierdzono do poniedziałku 10 936 zakażeń koronawirusem, z czego 9670 pacjentów wyszło już ze szpitali, a 256 zmarło. Odsetek zgonów wynosił 2,36 proc., ale w grupie osób w wieku 80 i więcej lat - już ponad 25 proc.





09:43 Terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń już jutro?

W środę powinien zostać ogłoszony terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że szczegóły zostaną uzgodnione na wtorkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Piotr Müller ocenił w TVP 1, że ogólna sytuacja epidemiczna w kraju jest stabilna, choć są regiony, w których liczba zachorowań na Covid-19 wzrasta. Zapowiedział, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie rekomendował przejście do kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

"Ten etap, jeżeli chodzi o datę powinien zostać ustalony na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj podjęliśmy kierunkowe decyzję, a ogłoszenia terminarza spodziewam się jutro rano" - oświadczył Müller.





09:32 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 375 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformował we wtorek resort zdrowia tego kraju. Łączny bilans zainfekowanych wzrósł do 16 023, a zgonów do 425. 3373 osoby wyzdrowiały.

Dzień wcześniej informowano o 416 nowych zakażeniach, a w niedzielę o 522. Wśród osób, u których wykryto infekcję w ciągu ostatniego dnia, jest 1105 dzieci i 3114 pracowników służby zdrowia - poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego.

Najwięcej przypadków SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2396), w Kijowie (1930) i w obwodzie iwano-frankowskim (1133).





09:27 Węgry

Czworo chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech - poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa. Jest to najniższy przyrost liczby zgonów od ponad miesiąca.

Stwierdzono też stosunkowo niewiele nowych zakażeń koronawirusem - 29. Liczba wszystkich wykrytych infekcji tym patogenem wzrosła do 3313, zaś zgonów - do 425. Ponad 1000 osób uznano już za wyleczone i opuściły one szpitale.

09:20 Ministerstwo Zdrowia raport dzienny

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2571 pacjentów; objętych kwarantanną jest 96 tys. 211 osób; wyzdrowiało 6131 - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 17 tys. 771 osób.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.







09:12 Meksyk

108 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Meksyku w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek wieczorem lokalnego czasu meksykański resort zdrowia. Obecność wirusa zdiagnozowano też u 1305 kolejnych pacjentów, przez co liczba zainfekowanych w kraju przekroczyła 36 tys.



Nowy oficjalny bilans epidemii w Meksyku to 36 327 infekcji i 3573 zgony.



Po szczycie zachorowań w ubiegłym tygodniu, kiedy liczba chorych rosła o prawie 2 tys. każdego dnia, poniedziałek był trzecim kolejnym dniem, kiedy stwierdzonych przypadków było mniej niż dzień wcześniej.





08:55 Straż Graniczna

W poniedziałek skontrolowano 21,2 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 17 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała we wtorek Straż Graniczna.



Kontrola na granicy została przedłużona do 13 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.



Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

08:44 Do końca tygodni 2,5 tys. otwartych przedszkoli

W ubiegłym tygodniu działalność wznowiło blisko 1300 żłobków, w tym tygodniu planuje się otworzyć kolejnych 1200 placówek - poinformowała we wtorek wiceminister rodziny Barbara Socha. Zaznaczyła, że częściej otwierają się żłóbki prywatne niż prowadzone przez samorządy.

Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą - ale nie muszą - być otwierane. Opieka nad dziećmi do lat trzech może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.





08:33 Pomoc dla sportowców

Rekordzista świata w maratonie i mistrz olimpijski 35-letni Kenijczyk Eliud Kipchoge wzywa do pomocy tym sportowcom, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogą startować i przez to nie mają środków do życia.

Kenijczyk, który bierze udział w regionie North Rift w akcji dystrybucji żywności dla tych, których nie stać na jej zakup, powiedział, że tylko w jego kraju z powodu braku środków finansowych cierpi głód około trzy tysiące sportowców.





08:22 Niemcy

116 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w kraju wzrosła do 7533. Odnotowano 933 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Liczba odnotowanych zgonów zwiększyła się o 94 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Znaczny wzrost może wynikać z tego, że raporty przedstawiające sytuację w weekend były niepełne, ponieważ placówki służby zdrowia nie wysłały kompletnych danych. Instytut ostrzegał w poprzednich tygodniach przez możliwością występowania takiej sytuacji w weekendy.





08:13 Wojsko walczy z koronawirusem



W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 8721 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1779 jednostek sprzętu - poinformował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Wczoraj do Polski na pokładzie samolotu An-124-Rusłan przyleciało kolejnych kilkadziesiąt ton środków ochrony osobistej. Transport był organizowany przez MON" - dodał szef resortu obrony we wtorkowym wpisie na Twitterze.





08:06 Rosja

Pięć osób - pacjentów szpitala w Petersburgu, gdzie leczeni są chorzy z koronawirusem - zginęło w pożarze, który wybuchł we wtorek rano w tej placówce medycznej. Pacjenci byli podłączeni do respiratorów, pożar wybuchł na oddziale reanimacji.

Nie jest wykluczone, że przyczyną pożaru było zwarcie elektryczne i zapalenie się jednego z respiratorów.

Ogień opanowano. Z budynku ewakuowano 150 osób.





07:42

Polacy najbardziej tęsknią za usługami fryzjerskimi i kosmetycznymi; ich odmrożenia chce blisko 70 proc. badanych - wynika z sondażu IBRiS, którego rezultaty opublikowała "Rzeczpospolita". "Fryzjerzy, salony kosmetyczne, prywatne gabinety lekarskie, placówki szkolne i opiekuńcze wymieniane są najczęściej" - podkreśla dziennik.

07:31

396 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii. Wirusa wykryto też u 5 632 nowych pacjentów. Całkowity bilans pandemii w tym kraju to 11 519 zgonów i 168 tys. infekcji.

07:00

W związku z pandemią koronawirusa władze niektórych hiszpańskich kurortów zapowiedziały, że wprowadzą restrykcje dotyczące korzystania z plaż. W kilku gminach pojawił się już plan podziału urlopowiczów na grupy wiekowe i wypoczywania w sektorach.



Jedną z gmin, w których podczas tegorocznych wakacji odpoczynek będzie możliwy z podziałem na grupy wiekowe, będzie Lloret de Mar w prowincji Gerona, w północno-wschodniej części kraju.



Samorządowcy z katalońskiej gminy zamierzają podzielić lokalne plaże na trzy części: dla osób od 18. do 65. roku życia, dla seniorów, a także dla dzieci znajdujących się pod opieką rodziców.



06:20

Plaże w amerykańskiej miejscowości Naples na Florydzie otwarto przed tygodniem. Cieszyły się dużą popularnością, ale wiele osób nie stosowało się do wytycznych mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Lokalne władze ponownie je więc zamknęły.

Decyzję władz radny Naples Gary Price uzasadnia tym, że na plażach gromadziło się zbyt wielu ludzi. Zachowywanie od siebie wymaganego dystansu ok. dwóch metrów było jego zdaniem niemożliwe. Plaże więc w weekend, na tydzień po ich otwarciu, ponownie zamknięto.

Na Florydzie lokalne władze mogą otwierać plaże, ale pod warunkiem, że będą wykorzystywane dla aktywności fizycznej, a nie opalania się czy pikników. Po tygodniach izolacji wyjście nad ocean cieszy się na tym półwyspie sporą popularnością. Na jednej z otwartych plaż, Cocoa Beach w pobliżu Orlando, w ubiegły weekend zebrano blisko 6 ton śmieci zostawionych przez plażowiczów.





06:05

"Alior Bank w związku z pandemią koronawirusa przekazał Centrum Zdrowia Dziecka sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z podopiecznymi z oddziałów kardiologii, diabetologii i psychiatrii. Pomoc od banku umożliwia szpitalowi rozwój telemedycyny" - poinformował bank w komunikacie.

Jak podkreślono, stan epidemiologiczny spowodował, iż wielu podopiecznych Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zostało czasowo wypisanych ze szpitala.

"Aby umożliwić im dalsze leczenie, Alior Bank przekazał sprzęt komputerowy do monitorowania stanu zdrowia. Pozwoli on lekarzom zapewnić stałą opiekę pacjentom poprzez zdalne konsultacje. Zakupione komputery trafią do dzieci leczących się na oddziałach kardiologii, diabetologii oraz psychiatrii" - czytamy w komunikacie.

06:02

Pandemia koronawirusa zatrzymała rozwój polskiej branży meblarskiej. Ograniczenia najmocniej uderzyły w mikroprzedsiębiorców; blisko 85 proc. dłużników z tej branży to jednoosobowe firmy - wynika z informacji z Krajowego Rejestru Długów.

KRD podaje, że Polska kończyła rok 2019 jako lider sprzedaży mebli w Europie. Według oficjalnych danych Eurostatu, wartość naszego eksportu wyniosła ponad 46 mld zł. Prognozy na 2020 rok były jeszcze lepsze, ale sytuacja zmieniła się w wyniku wybuchu pandemii.

Jak zauważono w raporcie przekazanym PAP, większość producentów mebli w Polsce to mikrofirmy. Według publikacji B+R Studio w 2019 r. odsetek ten wyniósł ponad 94 proc. (27 tys. 790 z 29 tys. 456) wszystkich przedsiębiorców w branży. Natomiast w bazie KRD jest 2 tys. 924 dłużników z branży meblarskiej, których zadłużenie na koniec kwietnia wynosiło 89,5 mln zł.

Blisko 85 proc. wszystkich dłużników (2461) to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ich zaległości sięgają 68,44 mln zł - poinformowano.

05:35

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin weźmie dziś udział w spotkaniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Głównym tematem ma być sytuacja epidemiczna w kopalniach.

Sasin, jako szef resortu aktywów państwowych, nadzoruje m.in. górnicze spółki. Pięć należących do tych firm kopalń, w których potwierdzono dotąd łącznie kilkaset przypadków koronawirusa, stało się w ostatnim czasie ogniskami rozprzestrzeniania SARS-CoV-2. Wśród górników trwają zakrojone na szeroką skalę badania przesiewowe.

Podczas posiedzenia wojewódzkiego sztabu kryzysowego minister ma zapoznać się z bieżącą sytuacją w kopalniach i podejmowanymi działaniami. Posiedzenie będzie miało formę wideokonferencji. Przewidziane są łączenia z przedstawicielami sanepidu, górniczych spółek oraz służb mundurowych.

05:28

830 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Poprzedniej doby odnotowano 776 zgonów. Był to najniższy 24-godzinny przyrost od marca. Wcześniej od 1 kwietnia nie było w USA dnia z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.



Łączny bilans ofiar śmiertelnych pandemii w Stanach Zjednoczonych przekroczył 80 tys. Z tej liczby blisko 20 tys. przypada na miasto Nowy Jork.



Na ponad 9 mln 382 tys. przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 347 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby - jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ta zwiększyła się o ok. 28 tys.







05:10

Kraje, które łagodzą ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, powinny zachować "ekstremalną czujność" - podkreślił ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan.



Dr Ryan wskazał na Niemcy i Koreę Południową - kraje, w których po podjęciu pierwszych kroków w celu łagodzenia restrykcji doszło do ponownego wzrostu liczby zakażeń.



Jeśli choroba utrzymuje się na niskim poziomie w krajach, które nie są w stanie zbadać ognisk, aby je zidentyfikować, zawsze istnieje ryzyko, że choroba zacznie się od nowa - ostrzegł ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Dodał powiedział, że powrót do normalności nie może opierać się na hipotetycznej "odporności zbiorowej". To naprawdę niebezpieczne kalkulacje - podkreślił.



Wstępne badania serologiczne pokazują, że stosunkowo niewielka część populacji ma przeciwciała przeciwko Covid-19 - stwierdził z kolei dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oznacza to, jak dodał, że"większość populacji pozostaje narażona na wirusa".



Szef WHO ocenił, że łagodzenie restrykcji świadczy o sukcesie wysiłków podejmowanych w celu "spowolnienia wirusa i ratowania życia".







05:06

Peter Navarro, kluczowy doradca ekonomiczny prezydenta USA Donalda Trumpa ocenił, że Chiny powinny wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie z powodu pandemii koronawirusa.



Jestem głęboko przekonany - i myślę, że głęboko przekonani są Amerykanie - że Chiny wyrządziły nam ogromne szkody liczone w w bilionach dolarów i w związku z tym powinna być jakaś forma rekompensaty - powiedział Navarro w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News.



Komunistyczna Partia Chin wypuściła w świat wirusa, który w ciągu dwóch miesięcy nas sparaliżował - ocenił doradca Trumpa.





05:03

Prezydent USA Donald Trump / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA





Prezydent USA Donald Trump ocenił, że dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Białym Domu nie stanowią żadnego problemu. Mamy wszystko pod bardzo dobrą kontrolą - zapewnił na konferencji prasowej.



W ubiegłym tygodniu obecność SARS-Cov-2 stwierdzono u dwójki pracowników Białego Domu - Katie Miller, sekretarz prasowej wiceprezydenta USA, i jej męża Stephena Millera.



Prezydent potwierdził, że kwarantannie poddanych zostało trzech członków grupy zadaniowej amerykańskiego rządu ds. walki z koronawirusem, którzy mieli kontakt z Millerami. W tym gronie nie ma kierującego tym zespołem wiceprezydenta Mike'a Pence'a.



Trump poinformował, że przeprowadzone w ostatnich dniach testy na obecność koronawirusa u wiceprezydenta dały wynik negatywny. Mike Pence jest w bardzo dobrej formie - zapewnił.