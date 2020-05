Obecnie sytuacja na Śląsku jest już pod kontrolą. Mamy kilkanaście tysięcy osób zbadanych, z których 600 miało wynik pozytywny, to ok. 5 proc. z przetestowanych - powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

KATOWICE KWK MURCKI-STASZIC PUNKT BADANIA GÓRNIKÓW / Andrzej Grygiel / PAP

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych zakażeniach koronawirusem i kolejnych 16 zgonach . Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. śląskim - 204. Łącznie zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 16 tys. 561 osób, z których 827 zmarło.

Wiceminister zdrowia na konferencji prasowej podkreślił, że to już kolejny dzień, kiedy zdecydowana większość przypadków pochodzi z woj. śląskiego. "Od samego początku, kiedy otrzymaliśmy informację o sytuacji na Śląsku, o sytuacji w Jankowicach, zostały tam skierowane dodatkowe siły, zarówno jeśli chodzi o inspekcję sanitarną jak i inne służby" - wskazał Cieszyński.



Podziękował wojewodom i inspektorom sanitarnym za dobrą współpracę.



"Obecnie sytuacja jest już pod kontrolą. Mamy kilkanaście tysięcy osób zbadanych, 600 z nich miało wynik pozytywny, co daje ok. 5 proc. To istotnie mniej niż w tych pierwszych rzutach, kiedy mieliśmy obawy, że możemy mieć nawet do czynienia z kilkunastoma procentami przypadków pozytywnych. Widzimy, że ta sytuacja jest już coraz bliżej pozytywnego zakończenia" - podkreślił wiceszef MZ.



Dodał, że oprócz górników testowani są także członkowie ich rodzin . "Ta akcja będzie kontynuowana prawdopodobnie do końca tygodnia. O jej wynikach będziemy informować na bieżąco" - zapewnił.

Cieszyński pytany na konferencji, kiedy będą podjęte ewentualne decyzje dotyczące zdejmowania obostrzeń, odpowiedział, że ta informacja będzie przekazywana przez Kancelarię Premiera. "Jestem przekonany, że w tym tygodniu będziemy mogli zapowiedzieć, że ten kolejny etap odmrażania gospodarki i życia społecznego jest przed nami. Myślę, że to będą dobre wiadomości dla wszystkich" - powiedział.





Możliwe odrębne decyzje dla Śląska

Dopytywany, czy możliwe jest podjęcie odrębnych decyzji w sprawie Śląska, podkreślił, że przepisy ustawy przewidują taką możliwość. "Oczywiście jeżeli taka będzie sytuacja epidemiczna i jeśli takie będą rekomendacje inspekcji sanitarnej, to jak najbardziej jest możliwe, że wobec konkretnych regionów, w tym Śląska, będzie zastosowany jakiś szczególny reżim. Na ten moment czekamy na dokładne informacje i propozycje" - przekazał Cieszyński.