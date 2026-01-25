Silne opady śniegu i oblodzenia sparaliżowały USA, pozbawiając prądu setki tysięcy mieszkańców i powodując poważne utrudnienia w transporcie. Stan wyjątkowy wprowadzono w 20 stanach na obszarze, który zamieszkuje 180 milionów ludzi. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych na razie odwołano 8 tysięcy lotów zaplanowanych na dziś.

Atak zimy ma potrwać jeszcze kilka dni / WILL NEWTON/Getty AFP / East News

Atak zimy spowodował, że w USA około 300 tys. odbiorców nie ma prądu.

Pogorszenie się pogody spowodowało też duże utrudnienia w podróżowaniu.

W wyniku gwałtownego załamania pogody, które przeszło przez południowe stany USA, setki tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Według danych ze strony PowerOutage.us, w niedzielę rano prądu pozbawionych było niemal 300 tysięcy odbiorców w całych Stanach Zjednoczonych.

Najbardziej dotkniętym stanem okazał się Teksas, gdzie ponad 82 tysiące gospodarstw domowych i firm zostało bez zasilania. W stanie Mississippi liczba ta przekroczyła 80 tysięcy, w Luizjanie ponad 71 tysięcy, w Tennessee ponad 24 tysiące, a w Nowym Meksyku ponad 16 tysięcy - informuje ABC News.

Stan wyjątkowy w 20 stanach i mobilizacja Gwardii Narodowej

W związku z trudną sytuacją aż 20 stanów ogłosiło stan wyjątkowy. Wśród nich są m.in. Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Luizjana, Mississippi, Missouri, Karolina Północna i Południowa, Tennessee, Teksas oraz Wirginia. Również w Waszyngtonie zdecydowano się na ten krok. W stolicy USA z powodu niesprzyjającej aury odwołano finał WOŚP . Polska ambasada wydała też ostrzeżenie dla Polonii oraz polskich turystów przebywających w Stanach Zjednoczonych.

Setki żołnierzy Gwardii Narodowej z 12 stanów zostały skierowane do działań ratunkowych, a w ośmiu kolejnych są w stanie gotowości. Pomagają udrożnić drogi, wydostać się uwięzionym kierowcom i pomagać społeczeństwu. "Do wszystkich znajdujących się na trasie burzy: podejmijcie wszelkie środki ostrożności, aby pozostać bezpiecznymi" - napisał na platformie X dowódca Gwardii Narodowej Steven Nordhaus.