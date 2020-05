Poprzedniej doby, po dwóch dniach dwucyfrowych wzrostów, w Chinach kontynentalnych potwierdzono tylko jeden nowy przypadek Covid-19. Wykryto też 15 nowych bezobjawowych zakażeń koronawirusem – wynika ze sprawozdania państwowej komisji zdrowia.

Pekin / PAP/EPA/ROMAN PILIPEY /

W poniedziałek w Chinach nie odnotowano żadnego nowego zgonu na Covid-19. Jedyny nowy potwierdzony przypadek choroby zgłoszono w regionie Mongolia Wewnętrzna i określono jako przywleczony z zagranicy.

Łącznie w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd 82 919 zachorowań na Covid-19, z czego 4633 pacjentów zmarło. Obecnie w kraju choruje 115 osób, z czego 10 przypadków określono jako ciężkie.

Pod obserwacją przebywa również 760 zakażonych osób, które nie mają objawów. Osoby z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby, nie są w Chinach zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19, a ich łączna liczba od początku pandemii nie została upubliczniona.



Szczytowy okres szerzenia się koronawirusa w Chinach minął wiele tygodni temu, a życie w chińskich miastach powoli wraca do normy. Wciąż obowiązują jednak środki ostrożności, w tym pomiary temperatury ciała, obowiązek noszenia maseczek ochronnych oraz okazywania i skanowania "kodów zdrowotnych" przy pomocy telefonów komórkowych. Kody z jednej strony oceniają ryzyko, czy dana osoba może być zakażona, a z drugiej - umożliwiają śledzenie ruchu osób na wypadek, gdyby w danym miejscu wykryto nowe infekcje.



Optymizm zakłóciły złe wieści z miasta Wuhan, pierwotnego ogniska pandemii, gdzie w weekend wykryto pierwsze skupisko infekcji od ponad miesiąca. W sobotę i niedzielę w Wuhanie potwierdzono łącznie sześć, a całym kraju łącznie 31 nowych przypadków Covid-19.



Szalejąca na świecie pandemia koronawirusa uderzyła w chińską gospodarkę, która wznowiła działalność po okresie surowej kwarantanny. W związku ze zmniejszeniem popytu ceny w chińskich fabrykach spadły w kwietniu do najniższego poziomu od czterech lat - wynika z danych państwowego biura statystycznego.