Czy będzie rewizja nadzwyczajna w głośnej sprawie opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego? Jakie są efekty przeszukania w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa? Czy minister sprawiedliwości jest gotowy na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie tzw. ustawy praworządnościowej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zapraszamy!

Waldemar Żurek - minister sprawiedliwości, prokurator generalny / Piotr Mazur / RMF24

Czy będzie rewizja nadzwyczajna w głośnej sprawie opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego? Do ministra sprawiedliwości apelują byli działacze podziemia, podkreślając, że mimo różnic politycznych nie mogą milczeć wobec wyroku skazującego za zniesławienie.

Zapytamy też o przeszukania w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, ich efekty i dalszy bieg śledztwa. W rozmowie poruszymy również kwestię reformy Sądu Najwyższego - kiedy projekt trafi do Sejmu, co może potencjalnie zmienić?

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie sprawy tzw. ustawy praworządnościowej, która ma uregulować status tzw. neosędziów i odblokować chaos w sądach. Czy - w przypadku przyjęcia projektu w parlamencie - minister sprawiedliwości jest gotowy na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i próbę przekonania go do złożenia podpisu?

