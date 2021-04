W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6 796 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 429 pacjentów z Covid-19. Chcemy, żeby dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 10 maja w punktach szczepień powszechnych było pierwszeństwo zaszczepienia się - zapowiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech poinformowała, że wraz ze swym amerykańskim partnerem Pfizer złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie stosowania opracowanej przez nie szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Chorwacki Zagrzeb / ANTONIO BAT / PAP/EPA

18:46 Rozporządzenie ws. dalszej nauki

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym od 4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych w całym kraju powrócą do nauki stacjonarnej, a od 17 maja uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych będą uczyć się hybrydowo.





18:45 Powrót dzieci do szkoły

Tych lęków jest bardzo dużo. My w telefonie zaufania, który prowadzi Fundacja Dajemy Dzisiaj Siłę od 12 już lat słyszymy głównie o tym, że uczniowie boją się chaosu, boją się, że będą musieli nadrabiać zaległości, które powstały i są nieuniknione w takim trybie edukacji. Boją się tego, że znowu będą zmiany, do których będzie trzeba się przystosować, a później znowu nastąpi coś, że to przystosowanie nie będzie przystosowaniem na długo, tylko po prostu na jakąś jedną chwilę. Bardzo martwią się o swoje oceny, o to, czy zdadzą egzaminy, czy nauczyciele będą ich traktowali tak samo jak podczas edukacji zdalnej - tak o obawach uczniów przed powrotem do edukacji stacjonarnej mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.



18:42 Współczynnik R

Współczynnik reprodukcji koronawirusa - pokazujący, ile statystycznie osób zaraża chory z Covid-19 - osiągnął najniższy poziom od początku pandemii i wynosi 0,72 - podał minister zdrowia Adam Niedzielski.



18:06 Szczepienia a nowe warianty koronawirusa

Jedna dawka szczepionki przeciwko Covid-19 firm Pfizer i BioNTech może nie wywoływać wystarczającej odpowiedzi immunologicznej, by chronić przed nowymi wariantami koronawirusa - wynika z ogłoszonych w piątek wyników badań naukowców z Imperial College w Londynie.



18:04 Indyjski wariant koronawirusa

Żadne dane nie wskazują na to, aby wariant koronawirusa z Indii był groźniejszy czy bardziej zaraźliwy - zapewnił w piątek dyrektor sanitarny rzymskiego szpitala zakaźnego Francesco Vaia. Przestrzegł przed sianiem paniki.



17:57 Portugalia

Portugalski resort zdrowia ogłosił limity wiekowe dla osób szczepionych preparatem firmy Johnson & Johnson. Będą mogły go przyjąć jedynie osoby, które nie ukończyły 50. roku życia.



Jak poinformował podczas konferencji w mieście Caldas de Rainha sekretarz stanu ds. zdrowia Antonio Lacerda Sales, decyzja w sprawie ograniczeń w wieku osób mogących przyjąć szczepionkę wynika z “rekomendacji instytucji międzynarodowych" i “wymiany doświadczeń z innymi państwami".

17:36 Mobilny punkt szczepień w Krakowie

Mariola Marchewka, koordynator mobilnego punktu szczepień w Krakowie Jacek Skóra / RMF FM

17:35 Szczepienia w UE

Część krajów UE chce zawarcia umowy na dostawy szczepionek przeciwko Covid-19 z francuską firmą Valneva pomimo niedawnych niepowodzeń w negocjacjach - informuje Reuters, powołując się źródła zbliżone do negocjacji.



Komisja Europejska przekazała w zeszłym tygodniu, że francuski producent szczepionek nie spełnił warunków wymaganych, by podpisać kontrakt z UE.



"Jest około 10 krajów zainteresowanych umową z Valneva. Umowa została przygotowana, ale obie strony nadal muszą uzgodnić kilka parametrów strukturalnych. Gdy to zostanie wyjaśnione, sprawy mogą szybko pójść naprzód" - podało jedno ze źródeł. Źródła odmówiły podania szczegółowych informacji ze względu na poufny charakter rozmów.



16:59 Turcja

Tureckie władze medyczne dopuściły do użycia rosyjską szczepionkę przeciwko Covid-19 Sputnik V. Turcja zamówiła 50 mln dawek tego preparatu. Prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że kraj zabezpieczył wystraczającą liczbę szczepionek.





16:58 Australia

Mieszkaniec Adelajdy w Australii został zatrzymany za podrabianie kodów QR na oficjalnych znakach rejestrujących na szczepienia przeciwko Covid-19. Fałszywe kody przekierowywały klientów na stronę o treściach antyszczepionkowych.



51-letni Colin Mark Davis został oskarżony o utrudnienie przeprowadzania akcji szczepionkowej przeciwko Covid-19.

16:57 Capri

W przyszłym tygodniu Capri stanie się wyspą wolną od Covid-19 - ogłosił szef regionu Kampania na południu Włoch Vincenzo De Luca. W wyspach wolnych od ryzyka zakażeń pokłada się nadzieje na rozkwit turystyki. Pierwsza we Włoszech z takim statusem jest Procida.



Włoski polityk zapowiedział ogólnoświatową kampanię promującą Capri jako cel wakacyjnych przyjazdów.



Na Procidę niedaleko Neapolu już przyjeżdżają pierwsi turyści.

16:56 Przeszczep płuc u 42-latka

Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przeszczepili płuca 42-letniemu mężczyźnie. Jego własne zostały zniszczone przez Covid-19. To druga taka operacja w gdańskim szpitalu.





16:53 Szczepienia

12 dni po pierwszej dawce szczepionek przeciw Covid-19 od firm Pfizer i AstraZeneca znacząco maleje ryzyko zakażenia - przekazał prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.



14:36 Szczepienie niepełnosprawnych

Chcemy, żeby dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności od 10 maja w punktach szczepień powszechnych było pierwszeństwo zaszczepienia się - zapowiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



14:12 Dostawy szczepionek do Polski

Do Polski dziś dotarło 100 tys. szczepionek Johnson & Johnson i 170 tys. dawek Moderny - przekazał PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.



W poniedziałek do Polski powinno też trafić kolejne 1,2 mln szczepionek Pfizera.

14:11 Straż Graniczna

Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalają podróżnych wracających z Indii i Brazylii, a ich dane przekazują inspekcji sanitarnej - powiedziała PAP ppor. SG Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Dodała, że od 26 do 29 kwietnia było łącznie 55 takich podróżnych.



14:07 Szczepienia nastolatków

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech poinformowała, że wraz ze swym amerykańskim partnerem Pfizer złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie stosowania opracowanej przez nie szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.



13:40 "Paszport covidowy"

Pod koniec maja Polska będzie testować wraz z Komisją Europejską działanie unijnego cyfrowego, zielonego certyfikatu, który umożliwi już w te wakacje podróże - powiedział dziennikarzom w Brukseli wysoki rangą przedstawiciel Komisji Europejskiej. Chodzi o dokument zawierający informacje o szczepieniu przeciw Covid-19, negatywnym teście na koronawirusa lub przeciwciałach po przebytej chorobie.



13:39 Szczepionki Pfizera

W tym roku dostarczymy do Polski 50 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 - zapowiedziała prezes Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej cytowana w wydaniu "Rzeczpospolitej". Dodała, że wierzy, iż do końca 2021 roku firma na całym świecie dostarczy 2,5 mld dawek szczepionki.





12:00 Czy polskie dzieci będą szczepione przeciwko Covid-19?

Polska jest jednym z tych państw, w których Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki przeciw Covid-19 od 6. miesiąca życia do 12. roku życia - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W czwartek minister zdrowia Niemiec zapowiedział, że dzieci w wieku powyżej 12 lat będą szczepione przeciw Covid-19 najpóźniej podczas wakacji.





11:40 Dobowy rekord szczepień w Chinach

9,6 mln dawek szczepionek na Covid-19 podano w czwartek w Chinach. To najwyższa jak dotąd liczba szczepień wykonanych w tym kraju w ciągu jednego dnia. Łącznie podano tam już 253,46 mln zastrzyków - ogłosiła w piątek państwowa komisja zdrowia.



Program szczepień w Chinach nabiera tempa, ale władze mogą mieć problem z realizacją celu i zaszczepieniem do czerwca 40 proc. ludności, czyli około 560 mln osób - ocenił w piątek hongkoński dziennik "South China Morning Post".

11:38 Szwedzki rząd przesunął cel wyszczepienia wszystkich dorosłych na początek września

Rząd Szwecji przesunął w piątek cel wyszczepienia wszystkich dorosłych mieszkańców kraju przeciw Covid-19 z połowy sierpnia na 5 września. Powodem opóźnienia są zmniejszone dostawy preparatów oraz niechęć imigrantów do szczepienia się.



Przesuwamy cel, takie są realia, jednocześnie nie zmniejszamy ambicji. Oznacza to, że latem szczepienia przyspieszą - ogłosiła na konferencji prasowej minister do spraw socjalnych Lena Hallengren.



Jako powód opóźnień wskazano zmniejszone dostawy preparatów oraz ograniczenie szczepień preparatem AstryZeneki do osób w wieku powyżej 65 lat, a także wstrzymanie stosowania preparatu Johnson & Johnson w związku z analizą możliwych skutków ubocznych przez Europejską Agencję Leków.

11:03 Rzecznik resortu zdrowia o sytuacji epidemicznej w Polsce

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej zwracał uwagę, że w Polsce można zaobserwować trend spadkowy, zarówno jeśli chodzi o liczbę zakażeń, hospitalizacji czy śmierci. Tydzień do tygodnia to jest 39 proc. spadków w zakresie samych zakażeń. W zakresie hospitalizacje w minionym tygodniu ubyło nam na całe szczęście ponad 5,5 tys. pacjentów na łóżkach covidowych - mówił. Podkreślił, że to pozytywna informacja, że wyzdrowienia tak szybko teraz postępują.



Rzecznik MZ odnosząc się do sytuacji w poszczególnych województwach powiedział, że obecnie w skali kraju mamy "18,6 przypadka zakażeń na 100 tys. mieszkańców". W tej chwili 10 województw w kraju odnotowuje poziom zakażeń na 100 tys. poniżej 20 - mówił. Jak dodał do województw, w których jest najwyższy poziom zakażeń należą: Śląskie (25,2 zakażeń na 100 tys. mieszkańców), Dolnośląskie (24,6) i Opolskie (24,4). Województwo podkarpackie jako jedyne w kraju zeszło poniżej 10 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

10:35 Ponad 6 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6 796 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 429 pacjentów z Covid-19.

10:12 Nowe dane o zajętych respiratorach i łóżkach covidowych

Aktualnie w Polsce zajętych jest 2 831 z 4 405 respiratorów i 23 469 z 43 058 łóżek covidowych.

09:18 Prof. Horban nie wyklucza wprowadzenia obowiązkowych szczepień

Być może trzeba będzie wprowadzić obowiązek szczepienia przeciw Covid-19, jeżeli inne metody zawiodą. Ten temat jednak nie pojawił się jeszcze na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze - przyznał w TVN24 w piątek główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban.

09:08 Łagodzenie restrykcji na Węgrzech

Kolejny etap łagodzenia restrykcji przeciwepidemicznych, w tym skrócenie godziny policyjnej, wejdzie na Węgrzech w życie już w sobotę - poinformował w piątek premier Viktor Orban w Radiu Kossuth.



Orban oświadczył, że liczba zaszczepionych przeciw koronawirusowi sięga już prawie 4 mln osób i w piątek lub sobotę rano na pewno ją przekroczy, w związku z czym zgodnie z decyzją rządu złagodzone zostaną kolejne restrykcje.



Godzina policyjna będzie się zaczynać o godz. 24 zamiast 23, a możliwe godziny otwarcia sklepów wydłużą się do godz. 23. Ponadto wiele usług będzie dostępnych dla osób mających zaświadczenie o ochronie przed koronawirusem: będzie można korzystać m.in. z lokali restauracyjnych i kawiarni, jak również hoteli oraz zabierać do nich dzieci, a także odwiedzać ogrody zoologiczne, muzea, teatry, kina i biblioteki, kluby fitness, pływalnie i lodowiska.



Osoby z zaświadczeniem o ochronie przed Covid-19 będą też mogły wjeżdżać do kraju bez konieczności odbywania kwarantanny. Dotyczy to także obywateli państw, z którymi zawarte zostały umowy o wzajemnym uznaniu takich zaświadczeń - na razie są to Serbia i Czarnogóra.



07:58 Sale zabaw pominięte w planie luzowania obostrzeń

Sale zabaw dla dzieci będą musiały poczekać na otwarcie. W ogłoszonym na maj planie luzowania pandemicznych obostrzeń rząd nie przewidział uruchamiania tego typu placówek. "Uwalniają siłownie, baseny, dzieci idą do szkoły, a o nas dalej cisza. Jesteśmy cały czas pomijani" - zaalarmował nas na Gorącą Linię RMF FM jeden ze słuchaczy reprezentujących tę branżę.

06:58 Koronawirus w katowickim zgromadzeniu zakonnym

Koronawirus w katowickim oddziale zgromadzenia Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty. Zakażonych jest tam 18 zakonnic. Na kwaratnannę trafiło też 10 bezdomnych, którym siostry pomagały.



Ponieważ jedna z zakażonych miała kontakt z osobą, która przebywała w Indiach, sanepid sprawdza czy nie jest to indyjska odmiana koronawirusa. Wyniki badań mają być znane najwcześniej jutro.



Siostry są w dobrym stanie. Jedna trafiła do szpitala. To są na szczęście osoby w młodszym wieku, które dobrze znoszą zakażenie koronawirusem - powiedziała RMF FM Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego

06:52 Salowe i sanitariusze z oddziałów covidowych dostaną premię

Salowe, sanitariusze i opiekunowie medyczni pracujący na oddziałach covidowych dostaną jednorazową premię w wysokości 5 tys. zł - informuje "Rzeczpospolita". Gazeta podaje, że taka zapowiedź padła z ust ministra zdrowia Adama Niedzielskiego podczas czwartkowego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

05:45 Rejestracja na szczepienie otwarta dla kolejnych roczników

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 1982-1983, czyli mające 38 i 39 lat, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia. Zarejestrować można się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień





05:32 Irlandzki rząd przedstawił plan znoszenia restrykcji

Rząd Irlandii przedstawił plan dalszego znoszenia restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Premier Micheal Martin powiedział, że jest to możliwe dzięki wysiłkom ludzi i programowi szczepień.

Od 10 maja będzie możliwe przemieszczanie się po całym kraju, a nie jak to jest obecnie, tylko w granicach własnego hrabstwa. Tego samego dnia działalność będą mogły wznowić muzea, galerie i biblioteki, a także - po wcześniejszej rezerwacji wizyty - fryzjerzy i salony piękności. Sklepy sprzedające towary inne niż pierwszej potrzeby będą mogły działać w systemie "kliknij i odbierz". Wznowione zostaną nabożeństwa z udziałem maksymalnie 50 wiernych.



Możliwe będą zgromadzenia na otwartym powietrzu liczące maksymalnie 15 osób. Podniesiony zostanie też limit osób, które mogą się spotykać na otwartym powietrzu - do trzech gospodarstw domowych lub sześciu osób. Dodatkowe przywileje będą miały osoby, które już otrzymały obie dawki szczepionki - w ich przypadku będą możliwe spotkania w zamkniętych pomieszczeniach, bez maseczek na twarzach i bez zachowywania dystansu w gronie maksymalnie trzech gospodarstw domowych lub z niezaszczepionymi członkami jednego gospodarstwa domowego.

W następnym etapie, od 17 maja działalność w normalnym trybie będą mogły wznowić wszystkie sklepy, zaś od 2 czerwca - jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli - ponownie otwarte zostaną hotele, hostele, pensjonaty i noclegi z własnym wyżywieniem. Również warunkowy jest następny etap, zaplanowany na 7 czerwca. Tego dnia mogłyby zostać otwarte lokale gastronomiczne, ale tylko na zewnątrz i obsługując grupy maksymalnie sześciu osób, a także baseny, siłownie i centra rekreacji. Możliwe byłyby też wizyty w domach, choć na razie ograniczone do członków jednego gospodarstwa domowego.





05:30 Eurowizja 2021 z udziałem publiczności

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie z udziałem publiczności - informuje agencja ANP, powołując się na decyzję holenderskiego rządu. Potwierdzono to również na stronach internetowych festiwalu. Półfinały zaplanowano na 18 i 20 maja, a finał - na 22 maja.