Szpital Świętej Trójcy w Płocku na Mazowszu wstrzymał przyjęcia chorych na Covid-19. Powodem jest przeciążenie instalacji tlenowej. W placówce jest 50 łóżek dla takich pacjentów.

Zdj. ilustracyjne / SEDAT SUNA / PAP/EPA

W szpitalu jest obecnie ok. 25 chorych na Covid-19. Problemem jest to, że nie możemy przekroczyć liczby pacjentów niż ta, którą nasza instalacja jest w stanie obsłużyć - powiedział PAP Marek Stawicki, wiceprezes niepublicznego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PZOZ), którego częścią jest Szpital Świętej Trójcy.

Decyzję o utworzeniu w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku oddziału dla chorych na Covid-19 z 50 łóżkami, w tym pięcioma intensywnej terapii, wydał pod koniec marca minister zdrowia. Ze względu na braki w niezbędnym sprzęcie medycznym, placówka wystąpiła do wojewody mazowieckiego o jego uzupełnienie, wnioskując m.in. o dostawę respiratorów i kardiomonitorów. Po otrzymaniu tych urządzeń z Agencji Rezerw Materiałowych oddział covidowy, utworzony na oddziałach internistycznym i pediatrycznym, ruszył tam 19 kwietnia.



W szpitalu jest obecnie około 25 chorych na Covid-19. Wstrzymaliśmy kolejne przyjęcia z uwagi na przeciążenie techniczne naszej instalacji tlenowej. Jest obawa o to, że w przypadku większej liczby pacjentów covidowych pojawiłaby się niemożność zapewnienia odpowiedniej wentylacji wspomaganej tlenem - powiedział wiceprezes PZOZ. Nie byliśmy świadomi, że te 50 łóżek, które zostały wyznaczone decyzją ministerstwa, to liczba, której nasza instalacja tlenowa nie obsłuży - przyznał.



Jak ocenił, ponieważ w innych placówkach medycznych liczba wolnych miejsc dla chorych na Covid-19 w ostatnim czasie wzrasta, to wstrzymanie przyjęć pacjentów tej grupy na oddział w Szpitalu Świętej Trójcy nie powinno stanowić problemu w skali regionu płockiego. Zwrócił przy tym uwagę, iż od chwili uruchomienia oddziału covidowego, także tam obserwowana jest rotacja pacjentów - część hospitalizowanych przyjęta na oddział po jego uruchomieniu 19 kwietnia została już wypisana do domu.



Gdyby ten oddział miał funkcjonować dłużej, to przyjęcia będą wstrzymane dopóki nie będzie mniejszej liczby pacjentów. Nie da się krótkoterminowo zwiększyć możliwości technicznych naszej instalacji tlenowej - oświadczył Stawicki. Według niego, takie prace zajęłyby kilka tygodni i ewentualnie mogłyby być zrealizowane w okresie wakacyjnym na potrzeby potencjalnej, kolejnej fali zachorowań na Covid-19.



Szpital Świętej Trójcy w Płocku jest jednym z najstarszych w Polsce. Powstał w 1405 r. jako dom gościnny dla ubogich, ufundowany przez księżną Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły i żonę księcia płockiego Ziemowita IV. W 2003 r. radni Płocka podjęli decyzję o utworzeniu w szpitalu spółki na bazie istniejącego wówczas samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Proces restrukturyzacji rozpoczął się w 2004 r. W 2005 r. podjęło decyzję o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej. W tej formule placówka ta świadczy usługi medyczne od stycznia 2007 r.