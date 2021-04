Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie z udziałem publiczności - informuje agencja ANP, powołując się na decyzję holenderskiego rządu. Potwierdzono to również na stronach internetowych festiwalu. Półfinały zaplanowano na 18 i 20 maja, a finał - na 22 maja.

Jak informują organizatorzy, limit osób na widowni ustalono na 3500 osób - to ok. 20 proc. pojemności Ahoy Areny w Rotterdamie, w której odbędzie się tegoroczna edycja konkursu. Podkreślono, że nie będzie szerokiej sprzedaży biletów - szanse na nie mają wyłącznie osoby, które kupiły wejściówki na konkurs w 2020 r., który został ostatecznie przesunięty.

Wszyscy widzowie przy wejściu do Ahoy Areny będą musieli okazać negatywny wynik testu na Covid-19, który ma nie więcej niż dobę. Będą zobligowani do wykonania testu również 5 dni po festiwalu. W przeciwieństwie do poprzednich lat, widzowie będą mogli śledzić występy wyłącznie z miejsc siedzących - nie przewidziano miejsc stojących, by ograniczyć kontakt pomiędzy widzami. Organizatorzy informują, że widzowie będą musieli nosić maseczki w drodze na swoje miejsce lub idąc do toalety.



Logo tegorocznej edycji festiwalu / mat.prasowe /

Jesteśmy szczęśliwi, że władze pozwoliły nam na wpuszczenie publiczności na trzy dni show na żywo i 6 prób kostiumowych na najbezpieczniejszych w obecnej sytuacji warunkach - podkreślił Martin Österdahl, kierownik wykonawczy Eurowizji. Miliony fanów będą śledzić konkurs w telewizji i internecie. Cieszymy się, że ciężka praca artystów i ich ekip będzie podziwiana również przez publiczność w Ahoy Arenie - dodał.



W przeciwieństwie do poprzednich edycji konkursu, tegorocznej nie będą towarzyszyły przyjęcia. Organizatorzy podkreślają, że zmniejszono zarówno składy reprezentacji poszczególnych państw, a większość dziennikarzy będzie śledzić festiwal w sieci.

W tym roku Polskę na Eurowizji reprezentuje Rafał Brzozowski - wokalista i prezenter telewizyjny. Wykona on piosenkę "The Ride". Autorzy tekstu i muzyki to Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson i Johan Mauritzson.