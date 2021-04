"Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepienia w punktach szczepień powszechnych" – poinformował Michał Dworczyk szef KPRM. Jak wyjaśnił, pierwszeństwo będzie polegało na tym, że każdy z niepełnosprawnych, nie będzie musiał rejestrować się na konkretny termin – po przyjściu do punktu szczepień i zarejestrowaniu się na miejscu, będzie mógł skorzystać z szczepienia razem ze swoim opiekunem.

Chcemy, żeby od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w punktach szczepień powszechnych miały pierwszeństwo szczepienia. Taka osoba wraz z opiekunem nie będzie musiała umawiać się na termin - zapewnił w piątek minister Michał Dworczyk.

Jak tłumaczył, osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem infolinii czy elektronicznego formularza na termin szczepienia. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie - powiedział.

Dworczyk zapewnił, że to wszystko będzie "bardzo proste, będzie się opierało wyłącznie na oświadczeniu, nie będzie potrzeba żadnych innych dokumentów".

Szczepienia także w ośrodkach opieki

Minister poinformował, że 10 maja rozpoczną się także szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych. Te wszystkie podmioty będą mogły zamawiać szczepienia, jak niegdyś DPS-y - dodał. Jak podkreślił Dworczyk, te zamówienia będą przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych priorytetowo traktowane i dla tych wszystkich osób będą zabezpieczone szczepionki.

Mobilne punkty szczepień z jednodawkowym preparatem J&J

Szef KPRM mówił także o zaangażowaniu mobilnych jednostek szczepień, czyli o ratownikach medycznych, pielęgniarkach czy położnych, którzy będą indywidualnie wykonywać szczepienia.

Zgłaszają się takie osoby za pomocą formularza zawieszonego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, muszą mieć podpisane porozumienie z którymś z punktów szczepień, z tego punktu pobierają określoną liczbę szczepionek i szczepią tych pacjentów, z którymi się umówią na szczepienie - sami sobie ustalając termin, sami sobie ustalając miejsce, a więc forma niezwykle elastyczna i też umożliwiająca dojazd do osób, które mają ograniczoną mobilność albo do takich punktów, o których mówiłem - wyliczał.

Poinformował ponadto, że "mobilne jednostki szczepień będą szczepiły wyłącznie szczepionkami jednodawkowymi Johnson&Johnson". Wierzymy, że uruchomienie tego kanału szczepień pozwoli również na szybsze zaszczepienie osób, które mają ograniczoną mobilność, w tym osób niepełnosprawnych - podkreślił.

Pracownicy POZ mają namawiać do szczepień

Dworczyk mówił także, że od pierwszej dekady maja do placówek POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) zostaną z Centrum e-Zdrowie przekazane listy osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, ze szczególnym wskazaniem na osoby z niepełnosprawnościami. Jak dodał, do POZ-ów skierowana zostanie prośba, aby również te placówki wykazywały aktywność w przekonywaniu swych podopiecznych do szczepień przeciwko Covid-19.

/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów /

Szef KPRM zaznaczył, że informacje te zostały zaprezentowane podczas piątkowego spotkania, w którym brali udział: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceszef tego resortu Paweł Wdówik, wiceminister zdrowia Anna Goławska oraz posłowie.

Umówiliśmy się na kolejne takie spotkanie, żeby podsumować pierwszy tydzień działania tego systemu w połowie maja. Też zobowiązaliśmy się do tego, że przeanalizujemy możliwości włączenia do tego systemu osób nie tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale też pozostałych osób niepełnosprawnych - zaznaczył Dworczyk.