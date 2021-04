„Tych lęków jest bardzo dużo. My w telefonie zaufania, który prowadzi Fundacja Dajemy Dzisiaj Siłę od 12 już lat słyszymy głównie o tym, że uczniowie boją się chaosu, boją się, że będą musieli nadrabiać zaległości, które powstały i są nieuniknione w takim trybie edukacji. Boją się tego, że znowu będą zmiany, do których będzie trzeba się przystosować, a później znowu nastąpi coś, że to przystosowanie nie będzie przystosowaniem na długo, tylko po prostu na jakąś jedną chwilę. Bardzo martwią się o swoje oceny, o to, czy zdadzą egzaminy, czy nauczyciele będą ich traktowali tak samo jak podczas edukacji zdalnej” – tak o obawach uczniów przed powrotem do edukacji stacjonarnej mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Zdaniem ekspertki część nauczycielom powiedziała uczniom, że w czasie edukacji zdalnej nie będzie przeprowadzać sprawdzianów, a wszystkie testy trzeba będzie zdać po powrocie do nauki stacjonarnej: Dzieci się tego teraz ogromnie boją. Mają ogromne napięcie przed tym, że wrócą do szkoły i raptem bomba wybuchnie i wysypie się wór ze sprawdzianami. Włodarczyk przyznała, że przychyla się do postulatów uczniów, którzy stworzyli petycję, by do końca roku szkolnego obowiązywała nauka zdalna. "Mam poczucie, że znowu wchodzimy w chaotyczną decyzję, której moglibyśmy uniknąć".

Paula Włodarczyk: Uczniowie boją się chaosu. Bardzo martwią się o oceny





Odbudowanie wspólnoty szkolnej przed wakacjami? "Obawiam się, że w tej formie to się po prostu nie może udać"

Obawiam się, że odbudowanie wspólnoty jest niemożliwe. Gdyby to było możliwe w tak krótkim czasie to byłoby wspaniale, ale weźmy też pod uwagę, że - jak rozumiem - nie ma takiego założenia, że uczniowie wrócą teraz i będą mieli same zajęcia integracyjne i odbudowujące więzi, tylko będą mieli normalne zajęcia realizując podstawę programową, która jest tak ważna w dzisiejszej edukacji. Obawiam się, że wielu nauczycieli - oczywiście też zobligowanych do tego, żeby tę postawę realizować - nie będzie mogła od tego odejść i że to będzie bardzo sztywno realizowana forma edukacji. Obawiam się, że w tej formie to się po prostu nie może udać, żeby odbudować więzi. Zwłaszcza, że najpierw uczniowie mają wrócić w połowie miesiąca w formie hybrydowej, później to ma być nauka w całości stacjonarna - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiedziała na argument Ministerstwa Edukacji i Nauki, że powrót dzieci do szkół tuż przed wakacjami ma służyć odbudowaniu więzi między uczniami i nauczycielami.