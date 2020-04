11 761 przypadków zakażenia koronawirusem, 539 ofiar śmiertelnych i 2466 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Na świecie najbardziej dotkniętym kryzysem zdrowotnym krajem są Stany Zjednoczone. W USA odnotowano już 965783 przypadków, a zmarło 54881 osób. Lepsze dane spłynęły z Włoch, gdzie poinformowano o najmniejszym dobowym przyroście zgonów spowodowanych COVID-19 od połowy marca.

W Polsce koronawirusa wykryto u 11 761 osób. Zmarło 539 z nich, a wyzdrowiało 2466.

Na świecie najwięcej zachorowań odnotowano w USA, gdzie patogen wykryto u niemal miliona osób.

Narodowa Komisja Chin poinformowała o wykryciu patogenu u zaledwie trzech osób. Minionej doby nikt nie zmarł z powodu COVID-19.

Globalna liczba zachorowań wynosi już ponad 2,9 mln.

Polepsza się sytuacja we Włoszech. Wczoraj na Półwyspie Apenińskim odnotowany najmniejszy przyrost zgonów od połowy marca.

Boris Johnson wrócił na Downing Street po wygraniu walki z koronawirusem.

W Sztokholmie po raz pierwszy władze sanitarne zamknęły pięć restauracji, w których wbrew zaleceniom było zbyt tłoczno.

Do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy mają dziś wrócić część pensjonariuszy, ewakuowanych po świętach z powodu serii zakażeń.

W weekend premier ogłosił rządowy plan odmrażania sportu. We Włoszech toczą się rozmowy dotyczące powrotu Serie A, a w Hiszpanii La Ligi





10:57 HISZPANIA



Dzieci mogą wyjść z domu po sześciu tygodniach izolacji. Hiszpania powoli łagodzi ograniczenia RUPTLY /X-news



Hiszpańskie dzieci po raz pierwszy od sześciu tygodni mogły legalnie wyjść na ulice. Władze kraju zdecydowały się na złagodzenie ograniczenia. Rodzice mogą wyjść z domu z maksymalnie trójką dzieci i muszą być blisko nich. Spacer może odbyć się jedynie między 9:00 a 21:00 i trwać maksymalnie godzinę dziennie. Nie wolno jednak oddalać się rodzicom z dziećmi na odległość większą niż kilometr od domu.



Hiszpania jest drugim największym ogniskiem pandemii na świecie. Potwierdzono ponad 226 tys. przypadków zakażenia, więcej jest ich tylko w USA. Na COVID-19 w Hiszpanii zmarło ponad 23 tys. osób, a 117 tys. udało się wykurować.









10:45 WIELKA BRYTANIA



Boris Johnson podczas konferencji prasowej /NEIL HALL /PAP

W Londynie do pracy na Downing Street wrócił premier Boris Johnson przed kwadransem pojawił się na krótkiej konferencji prasowej przed swoim biurem...podkreśłał, że koronawirus - to jest najwięsze wyzwanie przed jakim stanęło Zjednoczone Królestwo od czasu ostatniej wojny światowej.





10:39 ROSJA

W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 50 osób zakażonych koronawirusem, tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 794 - podał w poniedziałek sztab rządowy. Po wykryciu w ciągu ostatniej doby 6 198 nowych infekcji ich liczba w Rosji wynosi 83 912.



Najnowszy bilans oznacza, że Rosja znalazła się na 9. miejscu wśród krajów świata pod względem liczby zakażeń, wyprzedzając Chiny.



Wyzdrowiało od początku epidemii 7 346 osób, z których 579 opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.





10:33 POLSKA

W hotelu Belwederski w Warszawie ruszyło izolatorium dla osób oczekujących na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby - poinformował w poniedziałek Polski Holding Hotelowy, do którego należy Belwederski.



"W hotelu Belwederski w Warszawie, należącym do Polskiego Holdingu Hotelowego, ruszyło kolejne izolatorium w kraju. Będą tam przebywały osoby oczekujące na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby" - podał PHH w komunikacie.

10:29 POLSKA

Obowiązujące ograniczenia i wytyczne związane z koronawirusem są racjonalne i zdają egzamin; nie można ich zmieniać nadmiernie szybko; decyzje muszą być podejmowane w oparciu o analizy - wskazał w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.







10:17 USA

"Łowcy wirusów". Tak nazywa się grupę badaczy, którzy objeżdżają cały świat w poszukiwaniu nowych szczepów wirusów zwierzęcych po to, by badać, które z nich mogą potencjalnie przenieść się na człowieka i wywołać pandemię podobną do tej, której świadkami jesteśmy teraz. Ja mówił dla CNN Peter Daszak z amerykańskiej organizacji pozarządowej specjalizującej się w wykrywaniu nowych wirusów i zapobieganiu pandemii, do tej pory - po zbadaniu 15 tysięcy próbek - naukowcom udało się zidentyfikować około 500 nowych koronawirusów.









10:08 POLSKA BILANS

Z powodu koronawirusa zmarły cztery kolejne osoby. Trzy pochodziły z województwa śląskiego. Mowa o 85-letniej kobiecie z Tychów, 46-letnim mężczyźnie z Tychów i 76-letniej kobiecie z Gliwic. Zmarł również 78-letni mężczyzna z Łańcuta. Każda z tych osób miała choroby współistniejące.

10:07 POLSKA BILANS

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (34), śląskiego (31), dolnośląskiego (28), zachodniopomorskiego (13), małopolskiego (12), opolskiego (7), pomorskiego (5), kujawsko-pomorskiego (5), podlaskiego (4),świętokrzyskiego (3) i lubelskiego (2).





10:05 POLSKA BILANS



Ministerstwo Zdrowia podało nowy bilans pandemii w Polsce Mamy 144 nowe przypadki. Zmarły kolejne cztery osoby zakażone COVID-19.





09:53 KAZACHSTAN



Kazachstan złagodzi w ciągu najbliższych dni restrykcje związane z Covid-19 mimo przedłużenia do 11 maja stanu wyjątkowego w związku z pandemią koronawirusa - zapowiedział w poniedziałek prezydent Kasym-Żomart Tokajew.



Kazachstan wznowi połączenia lotnicze między swymi dwoma największymi miastami, stołecznym Nur-Sułtanem i Ałma Atą, począwszy od 1 maja - oświadczył Tokajew.





09:50 WĘGRY

Ponad połowa Węgrów szykuje się do podróży po zakończeniu epidemii koronawirusa - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Szazadveg na zlecenie Węgierskiej Agencji Turystycznej (MTUe).



Ponad połowa Węgrów planuje jakiś wyjazd krajowy po zakończeniu epidemii, zaś 12 proc. respondentów zamierza wyjechać za granicę, przede wszystkim do Chorwacji lub Grecji.







09:33 POLSKA







09:31 NORWEGIA



Dzieci zaczęły wracać do szkół w Norwegii. Od dziś do nauki stacjonarnej wracają uczniowie w wieku od 6 do 10 lat. W jednej klasie będzie mogło przebywać maksymalnie 15 uczniów.





09:21 SPORT

Otwarcia zakładów fryzjerskich wyczekują miliony Polaków, w tym skoczek Maciej Kot. Sportowiec poinformował, że w desperacji pozwolił żonie, by to ona obcięła jego włosy. Efekty? Widoczne na Instagramie.









09:17 POLSKA BILANS

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest obecnie 2 759 osób, a 78 tys. 878 objętych jest kwarantanną; wyzdrowiało 2 466 osób - poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia.



Resort podaje też, że liczba osób objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym wynosi 18 tys. 693.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi 11 tys. 617. 535 z tych osób zmarło.

/ RMF FM





09:11 FRANCJA



Podobnie jak cała Francja dotknięte epidemią Covid-19 francuskie terytoria zamorskie, zwłaszcza na Oceanie Indyjskim, przechodzą jednocześnie zakrojoną na szeroką skalę epidemię dengi. Szpitale są wypełnione pacjentami, spośród których wielu umiera.



Co prawda tymi dwiema chorobami można zarazić się w różny sposób - koronawirus przenoszony jest przez człowieka, a wirus dengi przez ugryzienie komara tygrysiego - ale ich objawy kliniczne są podobne: kaszel, gorączka, ból głowy czy bóle mięśni - pisze agencja AFP.





09:09 UKRAINA

Mamy najnowsze dane dot. pandemii z Ukrainy





Bilans pandemii na Ukrainie / RMF FM





08:59 WIELKA BRYTANIA

Polegamy na nauce. W tej chwili wszystko wskazuje na to, ze nie jesteśmy gotowi na znoszenie restrykcji - powiedział podczas konferencji prasowej przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa zdrowia Edward Argar. Dodał, że restrykcje sprawiły, że Brytyjczycy poczynili duże postępy w walce z pandemią, ale wciąż jest zbyt niebezpiecznie by rezygnować z obostrzeń.







08:53 ŚLĄSKIE

"Stoimy nad przepaścią; słowa nas nie uratują, potrzebujemy realnej pomocy" - napisał do premiera Zarząd Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, apelując o dialog i wdrożenie skutecznych rozwiązań, uwzględniających specyfikę poszczególnych branż.



Działająca od blisko stu lat katowicka Izba Rzemieślnicza jest najstarszą i największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie. W opublikowanym w poniedziałek apelu przedsiębiorcy wskazują, że z dnia na dzień stracili możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym zdobywania jakichkolwiek środków do życia.



"Rozwiązania zaproponowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej są zaledwie ułamkiem pomocy, która jest niezbędna. Tarcza nie sprawia, że my, nasze rodziny i nasi pracownicy czują się bezpiecznie. Ponadto pomoc nie pojawiła się w porę, a urzędnicza opieszałość dodatkowo ją opóźnia" - ocenia zarząd Izby, wskazując, iż potrzeba realnych działań, a nie słów.





08:50 SZWAJCARIA

Szwajcarzy wchodzą w nowy etap walki z koronawirusem. Od dziś otwarte będą salony kosmetyczne, fryzjerzy, centra ogrodnicze czy kwiaciarnie. Lekarze i fizjoterapeuci mogą przyjmować nie tylko w nagłych przypadkach.









08:45 REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Ponad 200 lekarzy z Kuby przyleciało do RPA, by pomóc tam walczyć z koronawirusem. RPA jest jednym z 22 krajów, które poprosiły Kubę o pomoc.









08:42 WĘGRY

Osiem osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zaś liczba stwierdzonych zakażeń zwiększyła się o 73 - poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym na Węgrzech do 280, zaś potwierdzonych zakażeń do 2583. Prawie 500 osób uznano dotąd za wyleczone.





08:39 POLSKA

W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 8396 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1465 jednostek sprzętu - poinformował w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. W przeciwdziałaniu skutkom epidemii pomaga także ponad tysiąc podchorążych z wojskowych uczelni - podkreślił na Twitterze.









08:36 POLSKA

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 67 tys. osób poddanych kwarantannie. W ok. 140 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował w poniedziałek rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



Jak przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji od początku akcji monitorowania osób przebywających na kwarantannie funkcjonariusze dokonali już ponad 4,2 mln kontroli.





08:32 POLSKA

Muzycy jazzowi nie wyciągają rąk po pieniądze do państwa, do rządu, ale chcą uczestniczyć w gremiach, które opracowują obecnie strategie mające pomóc artystom przetrwać trudny czas pandemii - powiedział Piotr Rodowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.



"Wzywamy o dopuszczenie przedstawicieli pracowników kultury i branży kreatywnej do pracy w zespołach kryzysowych oraz o powołanie zespołu kryzysowego dla sektora kultury, analogicznego do stworzonego dla branży turystycznej" - pod tym apelem branży kreatywnej i pracowników kultury, skierowanym do wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, podpisaliśmy się obiema rękami - powiedział Piotr Rodowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.







08:31 POLSKA

"Aktualnie nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich w normalnym trybie w terminie wyznaczonym przez konstytucję. W żaden sposób" - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem "Polska Times" wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Odnosząc się do kwestii ekonomicznych, zaznaczyła natomiast, że wedle rządowego scenariusza bazowego gospodarka zostanie odmrożona na koniec czerwca.









08:17 CHINY

Chiny wycofują się z zarządzenia zgodnie z którym produkty kluczowe w walce z pandemią muszą uzyskać krajowe zezwolenie przed eksportem.





07:57 POLSKA

Nie ma dowodów, że wybory korespondencyjne zwiększają ryzyko zachorowań na koronawirusa - mówi w poniedziałkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie dla "DGP" przypomniał, że w pełni bezpieczne, tradycyjne wybory mogą odbyć się za dwa lata. Dodał, że opozycja odrzuca tę rekomendację, a w takiej sytuacji bezpieczniejszą formą wyborów jest forma korespondencyjna.



Bez zmiany konstytucji nie zmienimy terminu wyborów. Przecież nie będziemy wprowadzać co chwilę stanu nadzwyczajnego i ciągle go przedłużać. To mało poważne. Co do wyborów korespondencyjnych, to wyraźnie powiedziałem, że nie ma tu mniej i bardziej bezpiecznego miesiąca. No, poza jesienią, gdzie będziemy mieli zapewne i COVID, i grypę - ocenił Szumowski.









07:36 POLSKA

Drożeje zboże dla przemysłu piekarniczego. Jeszcze w tym tygodniu podrożeje pieczywo, makarony i kasze, średnio o 10-20 proc. - pisze poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza".









07:30 POLSKA

Będzie dopłata do opłacanych czynszów. Mogą na nie liczyć ci, którzy stracili pracę lub dochód z powodu epidemii - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".









07:22 POLSKA



Odpowiedzi na pytania: co to jest koronawirus?, jak się można zarazić? oraz co się stanie, jeśli złapiesz koronawirusa? - znalazły się w książce "Koronawirus. Książka dla dzieci", którą bezpłatnie można pobrać w internecie.



Książkę przygotowało wydawnictwo Poradnia K, z ilustracjami Axela Schefflera (znanego z "Gruffalo") i rekomendacjami pediatrów immunologów: dr. hab. med. Wojciecha Feleszki, dr. med. Pawła Grzesiowskiego oraz zespołu ekspertów medycznych Grupy LUX MED.



Poradnia K włączyła się do akcji brytyjskiego wydawnictwa Nosy Crow, którego publikację "Koronawirus. Książka dla dzieci" wydano i przetłumaczono na 47 języków.





07:17 POLSKA



Immersion współpracowało już z NASA. Teraz wirtualnym treningiem wesprze amerykański personel medyczny - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Pulsu Biznesu".



"Warszawski start-up Immersion na potrzeby agencji rządowej ze Stanów Zjednoczonych stworzył wirtualną platformę do szkolenia lekarzy i personelu medycznego. Za jej pomocą medykom przekazywany będzie instruktaż w zakresie prawidłowego nakładania i zdejmowania odzieży ochronnej używanej w pracy z pacjentami zakażonymi koronawirusem" - pisze "PB".





07:10 POLSKA

Firmy dotknięte kryzysem w związku z pandemią koronawirusa będą mogły zwalniać pracowników nawet e-mailem. Na pierwszy ogień pójdą emeryci i dwuetatowcy - "Rzeczpospolita" dotarła do projektu "tarczy antykryzysowej 3.0", który rząd ma na początku tygodnia skierować do Sejmu.









06:53 USA

Pod finansową presją część salonów manicure wznowiło w Georgii działalność. Na poniedziałek zapowiadają to kolejne stany w USA. Budzi to oburzenie burmistrz Atlanty Keishy Lance Bottoms, która uważa, że jest na to zdecydowanie za wcześnie.



"Jeśli robisz właśnie paznokcie, to proszę pokaż te liczby swojej manikiurzystce" - napisała na Twitterze Bottoms, załączając statystyki z liczbą zakażeń koronawirusem w Georgii.



Od piątku wizyta w salonie manicure jest w tym stanie całkowicie legalna. Dzięki głośnej i kontrowersyjnej decyzji gubernatora Briana Kempa można też pójść do fryzjera i na siłownię. Do tej pory działalność wznowiła jedynie część tych biznesów, w większości ściśle przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W mediach społecznościowych wielu przedsiębiorców, w tym właścicieli salonów manicure, zapowiadało w niedzielę otwarcie lokalu w poniedziałek.







06:45 POLSKA

"Pandemia przyspieszyła rewolucję w przestrzeni powietrznej w naszym kraju. Drony będą przewozić testy na Covid-19, dezynfekować przystanki autobusowe czy... mierzyć temperaturę przechodniów" - czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".



"Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) szykują się do lotów, które mają wspomóc medyków, służby ratunkowe i porządkowe w walce z koronawirusem. Jak dowiedziała się 'Rzeczpospolita' do transportów medycznych gotowy jest już dron Hermes, który miałby na kilkukilometrowych odcinkach przewozić próbki z wymazami do badań i odciążyć tzw. karetki-wymazówki, których w całym kraju jest ponad 150" - pisze dziennik.





06:38 NOWA ZELANDIA

Nowa Zelandia rozluźnia restrykcje. We wtorek milion Nowozelandczyków wróci do pracy. Szkoły zostaną otwarte dla dzieci do lat 10, które nie mają jak się uczyć zdalnie i tych, których rodzice muszą wrócić do pracy.







06:30 CHILE

Władze Chile chcą wprowadzić "koronawirusowy dowód". W dokumencie miałaby się znaleźć informacja, że dana osoba chorowała na COVID-19 i została wyleczona. WHO jest przeciwna wydawaniu takich certyfikatów. Organizacja podkreśla, że nie ma dowodów na to, że osoba, u której raz wykryto koronawirusa już nigdy nie będzie miała COVID-19.







06:19 WŁOCHY



Rząd Włoch ogłosił, że wkrótce przeanalizuje możliwość przywrócenia mszy z udziałem wiernych. Tak zareagował na protest Episkopatu, który uznał za naruszenie prawa do wolności kultu brak decyzji w tej sprawie w dekrecie o stopniowym otwarciu kraju.



W niedzielę wieczorem premier Giuseppe Conte przedstawił zasady tak zwanej drugiej fazy epidemii, w tym złagodzenia niektórych restrykcji począwszy od 4 maja. Wśród zaprezentowanych kroków nie było decyzji w sprawie przywrócenia mszy z udziałem wiernych, co natychmiast skrytykowała Konferencja Episkopatu Włoch. W wydanym oświadczeniu napisano, że biskupi nie mogą zaakceptować "naruszania wolności kultu".





06:10 USA

W Stanach Zjednoczonych nie ustępują protesty przeciwko wprowadzeniu obostrzeń i zamykaniu działalności firm w związku z pandemią koronawirusa.









06:05 NIEMCY

Mamy najnowsze dane z Niemiec.





Bilans pandemii w Niemczech / RMF FM





05:54 POLSKA

Piontkowski zapytany przez "GPC" o obowiązek zachowywania dystansu, noszenia maseczek itp. przez uczniów i nauczycieli po powrocie do szkół Piontkowski odesłał do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, bo to oni w tych sprawach będą wydawali wytyczne, których będziemy musieli przestrzegać. Dodał, że na egzaminach kończących trwający obecnie rok szkolny "uczniowie, idąc do szkoły na egzamin czy też wchodząc do szkoły i sali, w której będzie się odbywał egzamin, raczej powinni nosić maseczki zgodnie z zaleceniami. Być może jednak w samej sali, kiedy już usiądą w ławkach, kiedy będą między nimi dwa metry odległości, to wtedy chyba maseczki na twarzy nie będą już musieli mieć".







05:43 POLSKA

W wywiadzie dla "GPC" minister edukacji był pytany o możliwość powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego w tym roku szkolnym. Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że "decyzję podejmiemy pod koniec maja, kiedy będziemy wiedzieli więcej na temat sytuacji epidemicznej". Powiedział również w "DGP", że za kilka dni rząd poinformuje o "ewentualnym zapewnieniu opieki dzieciom najmłodszym, tym, których samych zostawić w domu nie można, tak aby rodzice mogli wrócić do pracy".







05:40 SPORT

Koszulka słynnego piłkarza Diego Maradony została wylicytowana na aukcji za 55 tys. euro. Pieniądze mają zostać przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa. Trykot został przekazany przez byłego zawodnika Ciro Ferrary, który grał z legendarnym Argentyńczykiem w Napoli.







05:20 ŁÓDZKIE



W poniedziałek przed południem do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Drzewicy ma powrócić część pensjonariuszy, ewakuowanych po świętach z powodu serii zakażeń koronawirusem - przekazał oficer prasowy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej (9ŁBOT) major Arkadiusz Rubajczyk.



Na poniedziałek zaplanowano powrót części zdrowych już mieszkańców DPS. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przyjadą pozostali pensjonariusze drzewickiego domu.





05:15 USA

W stanie Nowy Jork zmarło w ciągu ostatniej doby 367 osób zakażonych koronawirusem. To najniższa liczba ofiar śmiertelnych od początku tego miesiąca. Jeśli przez najbliższe dwa tygodnie spadać będzie ilość przypadków hospitalizowanych, od 15 maja otarte zostaną niektóre firmy.

05:10 USA



1330 chorych na Covid-19 zmarło w USA w ciągu doby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 54831.