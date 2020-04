"Naszym zadaniem jest, żeby te wybory w sposób profesjonalny przygotować. Mamy część organizacyjną, która spoczywa na naszych barkach. W takim chaosie prawnym i organizacyjnym nie da się tych wyborów przeprowadzić" - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich. "Mamy tyle wytrychów prawnych w nowych przepisach, które są procedowane, że to one ograniczają możliwość głosowania obywatelom" - tłumaczył. "Nie stworzono możliwości uzyskania z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania, która jest sporządzona w alfabecie Braille'a. Osoby, które są niewidome, nie będą mogły w tych wyborach uczestniczyć" - zauważył Kosiński.

REKLAMA