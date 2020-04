Ciała zmarłych na Covid-19 oddawane są rodzinom w zamkniętych, odkażonych trumnach. Bliscy nie mają żadnej szansy na ostatnie pożegnanie. Tymczasem powinno się im zapewnić w żałobie choć zdjęcie zmarłego w trumnie – zauważył na swojej stronie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Z taką prośbą zwrócił się do ministra zdrowia. Podkreślił jednocześnie, że by było to możliwe, prawo musi być zmienione.

REKLAMA