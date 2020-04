"Łowcy wirusów". Tak nazywa się grupę badaczy, którzy objeżdżają cały świat w poszukiwaniu nowych szczepów wirusów zwierzęcych po to, by badać, które z nich mogą potencjalnie przenieść się na człowieka i wywołać pandemię podobną do tej, której świadkami jesteśmy teraz. Ja mówił dla CNN Peter Daszak z amerykańskiej organizacji pozarządowej specjalizującej się w wykrywaniu nowych wirusów i zapobieganiu pandemii, do tej pory - po zbadaniu 15 tysięcy próbek - naukowcom udało się zidentyfikować około 500 nowych koronawirusów.

