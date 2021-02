Rząd Izraela zatwierdził w poniedziałek wieczorem otwarcie m.in. sklepów, targowisk i hoteli. Z wielu placówek kultury, czy miejsc do sportu i rekreacji będą mogli korzystać tylko zaszczepieni przeciwko Covid-19. Kłopoty gubernatora Nowego Jorku – rejonu uważanego za jeden za najbardziej dotkniętego pandemią. Andrew Cuomo jest oskarżany o zaniżanie liczby zmarłych z tego powodu rezydentów domów seniora.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / DIEGO AZUBEL / PAP/EPA

05:54 Meksyk: Pod ochroną policji wznawiane są szczepienia przeciwko Covid-19

Meksyk, który w przeddzień Bożego Narodzenia jako jeden z pierwszych krajów Ameryki Łacińskiej wraz z Chile i Kostaryką rozpoczął szczepienia przeciwko koronawirusowi, wznawia je we wtorek po przeszło miesięcznej przerwie. Akcji towarzyszy wzmożona ochrona policyjna.



Władze, obawiając się napadów gangów na samochody przewożące materiał do szczepień, zapowiedziały, iż będą one dostarczane w stolicy i w całym kraju pod silna eskortą policji bądź żandarmerii.



Przerwę spowodowało opóźnienie w dostawach szczepionki przez laboratoria Pfizera, co sprawiło, że Meksyk znalazł się na szarym końcu krajów regionu, jeśli chodzi o odsetek zaszczepionej ludności. W obecnej fazie będą kontynuowane szczepienia 750 000 członków personelu medycznego oraz osób, które ukończyły 60 lat. Dotąd zaszczepiono w Meksyku zaledwie 1 procent ludności.



05:44 USA: Gubernator Cuomo obwiniany o zatajanie liczby zgonów z powodu Covid-19 w domach seniora

Uważany wcześniej za bohatera w walce z batalią koronawirusa Andrew Cuomo stanął w obliczu zarzutów o zaniżanie liczby zmarłych z tego powodu rezydentów domów seniora. Gubernator Nowego Jorku uznał to za zagrywkę polityczną.



Oskarżenia, płynące także ze strony Demokratów, dotyczą głównie decyzji władz stanowych o wysyłaniu ze szpitali tysięcy pacjentów leczonych tam na Covid z powrotem do domów opieki. Cuomo argumentuje, że było to zgodne z wytycznymi federalnymi w oparciu o teorię, że seniorzy prawdopodobnie już nie zakażają, a przeładowane szpitale potrzebują wolnych łóżek.



Dociekania koncentrują się też na sprecyzowaniu, ile osób zmarło w domach seniora, a ile w szpitalach. Covid nie przeniósł się do domów opieki od wracających ze szpitali - przekonywał w poniedziałek gubernator, dodając, że trafił tam za pośrednictwem personelu i gości, którzy byli bezobjawowi i zarażali.

05:33 Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie. Śledź naszą relację!