"Wzrost liczby zakażeń koronawirusem to najbardziej prawdopodobny scenariusz" - przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze. Przypomnijmy: jeśli trend wzrostowy utrzyma się, Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza ponownego zaostrzenia restrykcji w walce z pandemią. Powód coraz większej liczby nowych infekcji to z jednej strony poluzowanie obostrzeń. Z drugiej fakt, że koronawirusa wokół nas jest coraz więcej.

Najazd turystów na stolicę Tatr związany z poluzowaniem obostrzeń / Grzegorz Momot / PAP

Liczba kolejnych zakażeń zdaniem ekspertów będzie rosnąć jeszcze nawet przez dwa miesiące. Luty i marzec to sezon na wirusy, w tym na koronawirusa - tłumaczy internista i pulmonolog, prezes Polskiego Związku Chorób Metabolicznych profesor Piotr Kuna. Mamy jeszcze dwa miesiące, w drugiej połowie kwietnia zakażenia zaczną się zmniejszać. Natomiast teraz ten wirus nie powiedział ostatniego słowa. Mamy mróz, ale jak przyjdzie odwilż, będziemy mieć wzrost liczby zakażeń, na szczęście niekoniecznie tych, które mają ciężki przebieg - dodaje. W takiej sytuacji - według lekarzy - zamiast zaostrzać obostrzenia, lepiej dokładnie wyjaśniać, gdzie i kiedy ryzyko zakażenia jest największe.

Zamiast zaostrzania, lepsze wyjaśnianie

Zamiast zaostrzania obostrzeń, dokładne informacje o tym, gdzie ryzyko zakażenia koronawirusem jest największe - to propozycja lekarzy, jak zareagować na rosnąca coraz szybciej liczbę zakażeń koronawirusem.

Według specjalistów, należy uważać przede wszystkim w zamkniętych przestrzeniach, czyli w kinach, teatrach, hotelach i innych miejscach, które mogą już legalnie działać. Tam - jak przekonuje pulmonolog profesor Piotr Kuna - kluczowy jest dystans.

Cytat Zarażamy się w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie ludzie są blisko siebie, w odległości poniżej półtora metra. Jeśli odległość jest większa i nosimy maseczki, ryzyko zarażenia jest bliskie zeru. dodaje.