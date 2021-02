​Polska rozpocznie 26 lutego konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli szerokiego programu reform i inwestycji, które będą finansowane z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii - dowiedziała się nieoficjalnie nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o plan na wykorzystanie unijnego Funduszu Odbudowy gospodarek wynoszący 750 mld euro, którego Polska jest czwartym największym beneficjentem.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Polska ma otrzymać 23,1 mld euro w postaci bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro w formie bardzo tanich pożyczek. Gdy rozpoczną się konsultacje społeczne wtedy dokument zostanie udostępniony - informuje Ministerstwo Rozwoju, proszone o szczegóły Planu. Ministerstwo Rozwoju zapewnia w przesłanej RMF FM informacji, że prace nad planem odbudowy są zaawansowane. Wykonaliśmy już najważniejsze i najbardziej pracochłonne zadania. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy propozycję projektów od resortów i regionów. Pozwoliło nam to zyskać szeroki ogląd na potrzeby inwestycyjne w całym kraju - zaznaczono.

Teoretycznie czas jest do końca kwietnia. Polska jest jednak jedynym dużym krajem, który nie przesłał do tej pory KE projektu swojego Planu Odbudowy. Poza Polską nie zrobiły tego także Litwa, Estonia, Austria, Malta i Cypr. Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy to nie wyścig. Tu nie ma zasady "kto pierwszy, ten lepszy" - przekonuje Ministerstwo Rozwoju.

Jednak te kraje, które wcześniej przedstawią ostateczne plany mogą liczyć na ich wcześniejsze zatwierdzenie przez KE i Radę UE, a ostatecznie nawet na wcześniejsze decyzje o uruchomieniu pieniędzy. Możliwe jest już na początku lata wypłacanie 13 proc. całości należnej kwoty. Jednak aby do tego doszło, poza zatwierdzeniem przez KE i Radę UE Krajowych Planów Odbudowy, potrzebna jest jeszcze ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Niedawno premier przewodniczącej w tym półroczu Portugalii Antonio Costa apelował, aby parlamenty narodowe ratyfikowały tę decyzję do końca marca, a najdalej na początku kwietnia.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest informacja, że rząd ma się zająć się dzisiaj (wtorek) projektem ustawy w tej sprawie. Następnie projekt trafi do Sejmu.