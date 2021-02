W ciągu ostatniej doby w Polsce koronawirusa potwierdzono u 5 178 osób. Jak ujawnił już o poranku minister zdrowia Adam Niedzielski, nowych przypadków zachorowań jest o ponad tysiąc więcej niż tydzień temu, co wskazuje na to, że „trend jest dodatni”. Z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zmarło 196 pacjentów z Covid-19. Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce, to 1 596 673 zakażonych oraz 41 028 zgonów.

