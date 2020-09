Ponad 32 tysiące zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii - która pod względem liczby infekcji SARS-CoV-2 jest trzecim najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem świata: po Stanach Zjednoczonych i Indiach. W Polsce liczba potwierdzonych od początku epidemii zakażeń zbliża się do 90 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych Covid-19: do 2,5 tysiąca. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym na bieżąco aktualizowanym raporcie dnia!

