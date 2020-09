O śmierci aż 36 chorych na Covid-19 i 1 326 nowych zakażeniach koronawirusem poinformował dzisiaj resort zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin w polskich szpitalach zajęte zostały kolejne 94 łóżka Covid-19: w sumie zajętych jest ich w tej chwili niemal 2 400. Przybyło również chorych z koronawirusem potrzebujących respiratorów. W Stanach Zjednoczonych - gdzie notuje się najwięcej na świecie zakażeń SARS-CoV-2, ale i przypadków śmiertelnych - tylko w ciągu ostatniej doby zarejestrowano około 35 tysięcy nowych infekcji. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszej specjalnej relacji na żywo!

89 962 zakażenia i 2 483 ofiary śmiertelne : to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 1 326 nowych zakażeniach i 36 ofiarach śmiertelnych.

W ciągu 24 godzin w polskich szpitalach zajęte zostały kolejne 94 łóżka Covid-19: w sumie zajętych jest ich w tej chwili niemal 2 400. Przybyło również chorych z koronawirusem potrzebujących respiratorów.

Najwięcej spośród blisko 90 tysięcy zakażeń SARS-CoV-2, jakie potwierdzono w naszym kraju od początku pandemii, wykrytych zostało w Śląskiem, na Mazowszu i Dolnym Śląsku, najmniej - w Lubuskiem. Pod względem liczby przeprowadzonych testów zdecydowanym liderem jest Mazowsze: wykonano ich tam ponad 730 tysięcy.

Na świecie wykryto już niemal 33,3 mln zakażeń SARS-CoV-2. 1 000 555 chorych nie udało się uratować.

W Stanach Zjednoczonych - gdzie notuje się najwięcej na świecie zakażeń koronawirusem, ale i przypadków śmiertelnych - tylko w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano około 35 tysięcy nowych infekcji.

11:31 SOSNOWIEC: KORONAWIRUS w URZĘDZIE MIASTA i PRZEDSZKOLU

Koronawirus w Urzędzie Miasta w Sosnowcu: zakażony jest pracownik Biura Obsługi Interesantów. Kilkanaście osób objęto kwarantanną.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku przy al. Zwycięstwa 20 została do odwołania ograniczona. Jeśli mamy do załatwienia pilną sprawę, powinniśmy najpierw zadzwonić do odpowiedniego wydziału i umówić się na wizytę. Urząd przypomina również, że wiele spraw można załatwić przez internet.

W Sosnowcu przypadek koronawirusa potwierdzono także w Przedszkolu Miejskim nr 12: zakażony jest pracownik placówki. Kwarantanną objęto 12 osób.

Odwołane zostały zajęcia dydaktyczne, zorganizowana jest tylko opieka nad dziećmi.

11:25 SZUMOWSKI "CZUJE SIĘ ŚWIETNIE"

Były minister zdrowia Łukasz Szumowski przechodzi zakażenie koronawirusem łagodnie i bezobjawowo.

"Czuje się świetnie" - zdradził w Porannej rozmowie w RMF FM senator PiS Stanisław Karczewski, który z Szumowskim - jak podał - rozmawiał wczoraj.

11:08 RPO ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Jak czytamy na stronach RPO: Bodnar miał kontakt z osobą zarażoną, a natychmiast po uzyskaniu tej wiedzy rozpoczął izolację i zrobił test.

"Rzecznik czuje się dobrze, przebywa na kwarantannie" - podkreślono w krótkim komunikacie.

Zaznaczono również, że "Biuro RPO cały czas pracuje, realizuje zadania i postępuje zgodnie z procedurami przygotowanymi na czas pandemii".

10:44 AŻ 36 OFIAR ŚMIERTELNYCH

Najwięcej spośród 1 326 nowych zakażeń koronawirusem, o których poinformował dzisiaj resort zdrowia, stwierdzono w Małopolsce (167), na Mazowszu (151) i Pomorzu (127).

Z powodu Covid-19 zmarło - jak podał resort - 6 chorych, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 30 chorych.

10:34 PONAD 1300 NOWYCH ZAKAŻEŃ w POLSCE

O 1 326 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 36 chorych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 89 962 zakażenia i 2 483 ofiary śmiertelne.

10:07 MAMY PONAD 500 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 535 nowych ozdrowieńcach powiadomiło właśnie Ministerstwo Zdrowia. W sumie od początku pandemii koronawirusa pokonało w naszym kraju niemal 69 tysięcy ludzi.

W polskich szpitalach zajętych jest w tej chwili 2 399 łóżek Covid-19 - a więc o 94 więcej niż dzień wcześniej. Przybyło również 11 chorych na Covid-19 potrzebujących respiratorów: obecnie zajętych jest 141 tych urządzeń.

Jak wynika ponadto z najnowszych danych resortu zdrowia, kwarantanną objętych jest obecnie w Polsce ponad 134,5 tysiąca ludzi, a nadzorem epidemiologicznym - ponad 14,5 tysiąca.

08:58 PONAD 3,2 MLN TESTÓW w POLSCE

3 282 160 testów na koronawirusa wykonano dotąd w Polsce. Najwięcej - jak wynika z danych resortu zdrowia - na Mazowszu: ponad 730 tysięcy, w Śląskiem: ponad 380 tysięcy - i w Wielkopolsce: ponad 308 tysięcy.

08:34 NAJWIĘCEJ ZAKAŻEŃ w ŚLĄSKIEM, NAJMNIEJ w LUBUSKIEM

Najwięcej spośród blisko 89 tysięcy zakażeń koronawirusem, jakie potwierdzono w Polsce od początku pandemii, wykrytych zostało w Śląskiem: w regionie tym potwierdzono dotąd ponad 22 tysiące infekcji SARS-CoV-2.

Drugie miejsce przypada w tym zestawieniu Mazowszu, gdzie stwierdzono w sumie ponad 12 tysięcy zakażeń, a trzecie: Dolnemu Śląskowi, gdzie wykryto 5030 przypadków koronawirusa.

Najmniej infekcji SARS-CoV-2 w Polsce - poniżej tysiąca - potwierdzono dotąd w Lubuskiem.

07:08 BRAZYLIA

Brazylia odnotowała w ciągu ostatnich 24 godzin 13 155 nowych przypadków koronawirusa. 317 chorych zmarło.

Od początku pandemii - jak wynika z danych resortu zdrowia - potwierdzono w tym kraju ponad 4,7 miliona zakażeń, a oficjalna liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 142 058.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem państwem na świecie: po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Natomiast pod względem liczby przypadków śmiertelnych zajmuje drugie miejsce: po USA.

06:25 KORONAWIRUS w GENOI

Już 14 przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w drużynie włoskiej Serie A Genoi, której piłkarzem jest Filip Jagiełło. Pełnej listy nazwisk zakażonych nie ujawniono - wiadomo jedynie, że są wśród nich i zawodnicy, i członkowie sztabu.

W sobotę pozytywny wynik testu miał bramkarz Mattia Perin, a w niedzielę Duńczyk Lasse Schone. Poniedziałkowe testy wykazały 12 kolejnych zakażeń.

W sobotę Genoa powinna zmierzyć się z Torino, ale rozegranie spotkania stanęło pod znakiem zapytania.

05:34 USA: 35 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ SARS-CoV-2

205 031 zakażonych SARS-CoV-2 zmarło od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tylko w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrósł o 281.

W Stanach Zjednoczonych notuje się nie tylko najwyższą na świecie liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa, ale także wykrytych zakażeń: w poniedziałek ich liczba wzrosła o mniej więcej 35 tysięcy - do 7 147 241.

05:26 PONAD MILION OFIAR na ŚWIECIE

Na całym świecie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła 1 000 555: to najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Zakażonych SARS-CoV-2 zostało na świecie od początku pandemii 33 273 720 ludzi, a 23 056 480 spośród nich wyzdrowiało.

05:25 BILANS PANDEMII w POLSCE

88 636 zakażeń i 2 447 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o 1306 nowych zakażeniach i 15 ofiarach śmiertelnych.

