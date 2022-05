Władze Korei Północnej zalecają obywatelom, by stosowali w walce z koronawirusem leki przeciwbólowe. Wśród zaleceń pojawiło sę też stosowanie środków "medycyny tradycyjnej", takich jak płukanie gardła słoną wodą czy picie herbaty z liści wierzby - poinformował "The Guardian".

Korea Północna: Władze zalecają obywatelom leki przeciwbólowe i "medycynę tradycyjną" w walce z koronawirusem / KCNA / PAP/EPA

Jak podkreślono w komunikacie północnokoroeańskiej agencji KCNA, cytowanej przez "Guardiana", w kraju zwiększono w ostatnich dniach "w błyskawicznym tempie" produkcję leków i artykułów medycznych, w tym sterylizatorów i termometrów. Pjongjang miał również zwrócić się o wsparcie do Pekinu. Trzy samoloty linii lotniczych Air Koryo wróciły w poniedziałek do Korei Północnej z Chin, przewożąc materiały medyczne - oznajmił brytyjski dziennik za anonimowym źródłem dyplomatycznym.



Korea Północna przez ponad dwa lata pandemii utrzymywała, że jest wolna od koronawirusa, ale w ubiegłym tygodniu rząd w Pjongjangu ogłosił wykrycie pierwszego przypadku Covid-19. Od tamtej pory odnotowano łącznie ponad 1,97 mln przypadków "gorączki" i 63 zgony - poinformował "Guardian".



Południowokoreańska agencja Yonhap przekazała doniesienia, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un skrytykował urzędników za reakcję na pierwsze ognisko Covid-19 w tym kraju. Dyktator miał im zarzucić "niedojrzałą" postawę, która przyczyniła się do pogłębienia kryzysu.



Inna południowokoreańska agencja Newsis poinformowała, powołując się na agencję szpiegowską, że epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się u północnego sąsiada po masowej kwietniowej paradzie wojskowej, która przeszła przez centrum Pjongjangu.



Władze Korei Północnej prawdopodobnie nie dysponują wystarczającą liczbą testów, by potwierdzić lub wykluczyć obecność koronawirusa. Nie jest jasne, ilu chorych na "gorączkę" cierpi na Covid-19.