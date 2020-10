Resort zdrowia poinformował o śmierci aż 75 chorych na Covid-19. To rekordowa liczba ofiar. Minionej doby odnotowano 3003 nowe przypadki. Zmarła 40-letnia kobieta, która nie miała chorób współistniejących. Niechlubne rekordy pojawiają się też w innych krajach, między innymi na Węgrzech i na Ukrainie. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

3003 nowe przypadki i śmierć 75 osób z powodu Covid-19. To najnowszy i najbardziej tragiczny bilans koronawirusa w Polsce.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tys. testów.

Najmłodszą ofiarą, która zmarła z powodu Covid-19 była 40-latka z Łańcuta. Kobieta nie miała chorób współistniejących.

Obecnie zajęte są 283 respiratory. We wtorek pacjentów korzystających z tych urządzeń było 263 (wzrost o 20).

Największy wzrost zachorowań na koronawirusa zanotowano na Mazowszu. To tam nowych zakażeń było aż 527.

Rekordowe przyrosty zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa odnotowują również inne kraje - Węgry (816 nowych zakażeń, 24 zgony), Ukraina (4753 zakażenia). Prawie 4,5 tys. nowych zakażeń odnotowano w Czechach. Dużo przypadków pojawia się też w Rosji, kolejny dzień ponad 11 tys.





11:30 KORONAWIRUS W BUŁGARII

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano rekordowe 436 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju.

Liczba zakażeń przekroczyła od marca 22,3 tys. Do końca roku naukowcy mają przedstawić prototyp bułgarskiej szczepionki.

W ciągu tygodnia, oprócz nowych zakażeń, szybko rosła też liczba hospitalizowanych pacjentów w Bułgarii. Obecnie w szpitalach przebywa 971 osób, w tym 57 na oddziałach intensywnej terapii.



Łącznie na Covid-19 zmarły w kraju 862 osoby, w tym 8 w ciągu minionej doby.

11:20 OGROMNA LICZBA NOWYCH ZAKAŻEŃ NA MAZOWSZU

Według najnowszych danych resortu zdrowia, najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim. Było ich 527.





11:11 MZ: MINIONEJ DOBY WYKONANO PONAD 44 TYS. TESTÓW

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby wykonano ponad 44 tys. testów w kierunku Covid-19.





10:47 PRZERAŻAJĄCE DANE DOT. KORONAWIRUSA W KRAJU

3003 kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. To największy dobowy przyrost od początku pandemii w kraju. Zmarło 75 kolejnych osób. To rekordowa liczba ofiar.



10:38 KORONAWIRUS WŚRÓD KRAKOWSKICH STUDENTÓW

Krakowskie uczelnie odnotowały pierwsze zakażenia koronawirusem wśród studentów zakwaterowanych w akademikach. Chodzi m.in. o Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński.



Np. w domach studenckich AGH jest sześć osób chorych na COVID-19. Ta liczba zmienia się, raz maleje, raz rośnie - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska.

Zakażenia są rozproszone, w kilku budynkach. Jak wyjaśniła, zakażeni i osoby objęte kwarantanną, trafiają do izolatoriów, które są w każdym akademiku. Stan chorych jest dobry.

Pomoc w postaci zakupów dostarczają im inni studenci, ponieważ do akademików nie mogą wschodzić osoby z zewnątrz.

10:12 KORONAWIRUS W ROSJI

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 11 115 przypadków koronawirusa, zmarły 202 osoby - podał w środę sztab rządowy.

Dobowy przyrost infekcji drugi dzień z rzędu przekracza 11 tysięcy, ale jest niższy niż we wtorek, gdy sztab informował o 11 615 zakażeniach.



Spadek w dobowym przyroście zachorowań odnotowano po raz pierwszy od 13 września. Później wskaźnik codziennie rósł, osiągając ostatnio poziomy odnotowywane w maju.



Ogólna liczba zachorowań w Rosji wynosi teraz 1 248 619, a liczba zgonów spowodowanych Covid-19 - 21 865.

10:09 DZIENNY RAPORT O KORONAWIRUSIE W POLSCE

Według najnowszego raportu w polskich szpitalach przebywa obecnie 4000 chorych na Covid-19. 283 pacjentów leży pod respiratorami. Ponad 145 tys. osób objętych jest kwarantanną. Mamy też ponad 75 tys. ozdrowieńców.





09:59 KORONAWIRUS NA WĘGRZECH

24 chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i jest to największy przyrost dzienny od początku pandemii koronawirusa. Wykryto też 816 nowych zakażeń SARS-CoV-2 - poinformowano w środę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.



Do tej pory na Węgrzech stwierdzono ogółem 33 114 zakażeń koronawirusem, 877 chorych na Covid-19 zmarło, a ponad 9100 wyzdrowiało.

09:38 SZEF MON MARIUSZ BŁASZCZAK NA KWARANTANNIE

Po stwierdzeniu we wtorek koronawirusa u gen. Jarosława Gromadzińskiego, z którym miałem kontakt, poddałem się kwarantannie i pracuję z domu - poinformował w środę rano szef MON Mariusz Błaszczak.



Gen. Gromadziński, który dowodzi 18. Dywizją Zmechanizowaną, w odpowiedzi napisał, że czuje się "bardzo dobrze". Dziękuje Panie Ministrze. Chorobę przechodzę bezobjawowo. Zostałem skierowany na kwarantannę domową. Dziękuje również za dziesiątki wyrazów wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia - oświadczył.





09:17 REKORDOWY PRZYROST ZAKAŻEŃ W MAŁOPOLSCE

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią o 2236 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Aż 357 z nich przypada na województwo małopolskie. To rekord. W samym Krakowie nowych, również rekordowych zachorowań było 139. Jedynie w powiecie miechowskim nie odnotowano w ciągu ostatniej doby żadnych przypadków Covid-19.





09:12 KORONAWIRUS NA UKRAINIE

Na Ukrainie we wtorek potwierdzono 4753 zakażenia koronawirusem, a 2569 osób wyzdrowiało - to najwyższe dobowe bilanse od początku epidemii.

77 kolejnych chorych na Covid-19 zmarło, a 730 osób hospitalizowano - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W kraju przeprowadzono we wtorek ok. 59 tys. testów, a najwięcej infekcji potwierdzono w obwodzie charkowskim - 685.

Koronawirus na Ukrainie / RMF FM





09:08 PROF. MARIAN ZEMBALA W PORANNEJ ROZMOWIE W RMF FM

"W bardzo trudnym czasie pandemii zrobiliśmy w Zabrzu 1200 operacji serca. Takiej liczby nie zrobił żaden ośrodek - nie tylko w kraju, ale we Włoszech czy nawet w Hanowerze" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marian Zembala - kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.



Profesor skomentował też plany rolniczego protestu, który ma dzisiaj sparaliżować wiele polskich miast.



Mądry, rozumny Polak nie będzie robił barykad teraz i mówił o barykadach w stolicy, kiedy walczymy o zdrowie i życie. Nieodpowiedzialna decyzja, godna potępienia, nierozumna - ocenił Zembala.





08:48 KORONAWIRUS W CZECHACH

O 4457 nowych przypadków wzrósł we wtorek łączny bilans zakażeń koronawirusem w Czechach - poinformował w środę resort zdrowia tego kraju. Przyrost z wtorku jest o prawie 700 przypadków większy od dotychczasowego dziennego rekordu odnotowanego w piątek.



Od początku pandemii potwierdzono w Czechach ponad 90 tys. infekcji SARS-CoV-2. We wtorek zmarło 13 kolejnych osób, co zwiększyło w tym kraju łączną liczbę ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 do 794.

/ Grafika RMF FM

08:44 IMMUNOLODZY Z HISZPANII WĄTPIĄ W SKUTECZNOŚĆ OBECNEJ SZCZEPIONKI NA COVID-19

Pierwsze dostępne na rynku szczepionki przeciwko COVID-19 nie będą miały wysokiej skuteczności w hamowaniu rozprzestrzeniania się choroby. Mogą jednak chronić grupy wysokiego ryzyka i zmniejszać zagrożenie dla życia zakażonych - przewidują hiszpańscy immunolodzy.



Pod koniec września spotkali się oni na kongresie w Oveido. W komunikacie opublikowanym na stronie organizatora wydarzenia, Hiszpańskiego Towarzystwa Immunologii, Alergologii oraz Astmy Dziecięcej (SEICAP), wskazano na fakt, że pierwsze szczepionki będą musiały z czasem być ulepszane, gdyż ich skuteczność w hamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa będzie na początku niska.

08:32 PROF. ZEMBALA O PROTESTACH W CZASIE EPIDEMII

Słynny kardiochirurg prof. Marian Zembala, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM wypowiedział się na temat protestów organizowanych w czasie pandemii.



08:27 PROF. ZEMBALA O POWIKŁANIACH COVID-19

08:01 PROF. MARIAN ZEMBALA w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Prof. Marian Zembala - były minister zdrowia, słynny kardiochirurg kierujący Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - jest gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Zobacz!





07:44 INDIE: PONAD 70 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w Indiach 72 049 przypadków zakażenia koronawirusem, a 986 chorych na Covid-19 zmarło.

Tym samym całkowita liczba wykrytych w tym kraju zakażeń wzrosła do prawie 6,76 mln, a ofiar śmiertelnych do 104 555.

07:17 BIDEN NIE CHCE DEBATY, JEŚLI TRUMP NIE WYZDROWIEJE

Rywal Donalda Trumpa w wyścigu do Białego Domu, demokrata Joe Biden oświadczył, że jeśli zakażony koronawirusem prezydent USA nie wyleczy się do 15 października, to nie powinna się odbyć zaplanowana na ten dzień ich druga telewizyjna debata.

06:52 KORONAWIRUS w BIAŁYM DOMU

Stephen Miller, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. migracji, uzyskał we wtorek pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To pierwsza osoba z najbliższego otoczenia Trumpa, która uzyskała pozytywny wynik po tym, jak prezydent USA ogłosił w piątek, że jest zakażony koronawirusem. Infekcję wykryto również u Pierwszej Damy Melanii Trump.

06:31 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 2828 nowych zakażeń koronawirusem i 16 kolejnych zgonów - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

W sumie od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ponad 300 tysięcy przypadków koronawirusa, zaś zmarło ponad 9,5 tysiąca chorych na Covid-19.

06:26 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 41 906 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało we wtorek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost liczby infekcji od 11 września.

Stwierdzono także 819 nowych przypadków śmiertelnych.

Według oficjalnych danych, od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 4 969 141 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło w sumie 147 494 chorych na Covid-19.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata: po USA i Indiach.

06:05 USA: 40 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Już 210 784 zakażonych koronawirusem zmarło w USA od początku epidemii, w tym w ciągu ostatniej doby: 669 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 304 i 475 ofiarach śmiertelnych.

Dotąd w Stanach Zjednoczonych wykryto 7 495 674 przypadki zakażenia SARS-CoV-2. W ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ich około 40 tysięcy.

06:01 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O śmierci aż 58 chorych na Covid-19 i 2 236 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 104 316 zakażeń i 2 717 ofiar śmiertelnych.