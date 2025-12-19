Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał ze sprzedaży serię leku o nazwie Clarithromycin hameln. To antybiotyk, który stosuje się m.in. w walce z przewlekłym zapaleniem oskrzeli, ciężkim zakażeniem zatok czy skóry i tkanek.

GIF wycofał z obrotu serię leku. Nieprawidłowości w produkcji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

GIF precyzuje, że z obrotu na terenie całego kraju wycofano produkt leczniczy o nazwie:

Clarithromycin hameln (Clarithromycinum)

Postać: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Moc: 500 mg

500 mg Opakowanie: 10 fiolek

10 fiolek GTIN: 04260016654857

04260016654857 Seria: 25D052

Termin ważności: 31.03.2029

31.03.2029 Podmiot odpowiedzialny: hameln Pharma GmbH (Niemcy)

Wskazanego leku nie wolno sprzedawać, dystrybuować ani stosować.

Powodem wycofania z obrotu był brak pewności, że ma on odpowiednią jakość.

Do wyprodukowania tej konkretnej partii użyto substancji czynnej (klarytromycyny), która pochodziła od dostawcy, u którego stwierdzono nieprawidłowości w produkcji (nie spełniał zasad GMP - czyli zasad dobrej jakości wytwarzania). Dokumentacja jakości tej substancji nie była w pełni wiarygodna.

Jako że jest to lek podawany dożylnie, nawet niewielkie odstępstwa jakościowe mogą być groźne.

Inne serie tego leku dostępne w Polsce nie są objęte decyzją. Zostały wyprodukowane z substancji czynnej od innego, zgodnego z GMP wytwórcy.