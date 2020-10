Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że na ogłoszonej jutro liście zmian w żółtej i czerwonej strefie będzie ponad 100 powiatów. "Nie ma co ukrywać, że na 99 proc. Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie" - dodał.

Reporter RMF FM zapytał Andrusiewicza o to, czy w strefach żółtych i czerwonych od soboty trzeba będzie założyć maseczkę również wychodząc na spacer. Trzeba mieć maskę. Jeżeli jesteśmy w strefie żółtej lub czerwonej, ta maseczka od soboty nas obowiązuje bez względu na dystans społeczny. Poza parkami, zieleńcami - to będzie wyłączone - oświadczył rzecznik MZ.





Zmiany dot. obostrzeń w czerwonej i żółtej strefie

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej, resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również żółtej.

Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, żółtej do 75, pozostałej części kraju do 100 osób.

Ponadto wprowadzony zostanie zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych. Obowiązkowo też każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał na żądanie policji lub straży gminnej okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność.

Wyznaczona ma być też minimalna odległość pomiędzy zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, by wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu, po to, by obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

Rekordowa liczba testów

Mamy przekroczony pułap trzech tysięcy zakażeń odnotowanych ostatniej doby. Pozytywną informacją jest informacja o przeprowadzonej liczbie testów, (...) wykonano ich 44 tys. W historii badań jeszcze nie mieliśmy takiego pułapu osiągniętego - powiedział Andrusiewicz. To świadczy o tym, że strategia testowania przyjęta w Ministerstwie Zdrowia, w nowej jesiennej strategii walki z COVID-19 się sprawdza. Z samej podstawowej opieki zdrowotnej mieliśmy wczoraj ponad 6 tys. skierowań na badania pod kątem obecności koronawirusa, poprzedniej doby ponad 8 tys. skierowań - dodał. Podkreślił, że oprócz "smutnej statystyki" trzech tysięcy nowych zakażań, w środę zaraportowano ponad tysiąc osób, które wyzdrowiały.

Co z 1 listopada?

Nie ma takich planów, byśmy wprowadzili zakaz poruszania się na 1 listopada - zapewnił Andrusiewicz w odpowiedzi na pytanie reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego. Obecnie na cmentarzach obowiązuje nakaz dystansu w strefie zielonej. Jeżeli nie możemy zachować dystansu 1,5 metra odległości między osobami, wówczas zakładamy maseczkę - dodał. W strefach żółtej i czerwonej od soboty obowiązuje nakaz nakładania maseczek na cmentarzach - zapowiedział.