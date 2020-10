"W bardzo trudnym czasie pandemii zrobiliśmy w Zabrzu 1200 operacji serca. Takiej liczby nie zrobił żaden ośrodek - nie tylko w kraju, ale we Włoszech czy nawet w Hanowerze" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marian Zembala - kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. "Dzisiaj w Zabrzu (...) jest 12 operacji serca. Ratowani są chorzy z całej Polski - nie tylko z Zabrza. Kraków ma (...) zatrzymany oddział, bo walcząc z Covidem, duża grupa lekarzy uległa zakażeniu. Ale na tym polega solidarność - kardiolodzy krakowscy zwrócili się do docenta Michała Zembali i my pomagamy operować tych chorych. To jest naturalny, prawdziwy gest ludzkiej solidarności w trudnym czasie" - podkreślił.

REKLAMA