"To pomysł nie do zrealizowania" - tak plan resortu zdrowia dot. zadań szpitali koordynacyjnych ocenia w rozmowie z RMF FM prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Ministerstwo chce, by wkrótce 16 placówek koordynowało leczenie pacjentów z koronawirusem w poszczególnych województwach.

