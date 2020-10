Takiego dobowego przyrostu zakażeń w Polsce jeszcze nie było. Badania laboratoryjne potwierdziły 3003 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 75 chorych, u których stwierdzono Covid-19. To najwyższa dobowa liczba zgonów – podało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 107 319 osób, zmarło 2 792 z nich.

Zdjęcie ilustracyjne

Resort podał w środę, że nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), zachodniopomorskiego (146), podkarpackiego (141), warmińsko-mazurskiego (119), lubelskiego (106), podlaskiego (84), opolskiego (50), lubuskiego (12).



Podano, że łącznie zmarło 75 osób - to najwyższa dobowa liczba zgonów.

Z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, a Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 67 osób - poinformował resort zdrowia.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 4000 osób, u których potwierdzono zakażenie; 283 są pod respiratorem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To w porównaniu z wtorkiem ponad 281 osób więcej w szpitalach, a ponad 800 hospitalizacji więcej niż w poniedziałek.



Resort przekazał, że od początku epidemii wyzdrowiało 75 tys. 346 osób, u których potwierdzono zakażenie.



Kwarantanną objętych jest 145 tys. 873 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 21 tys. 289.



Minister zdrowia Adam Niedzielski podał, że w ciągu miesiąca liczba łóżek przeznaczonych do walki z COVID-19 została zwiększona o ponad 3 tys. i przekracza obecnie 9 tys. Resort zapowiedział już dalsze zmiany w opiece szpitalnej.



Dane MZ z wtorku mówiły, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 3719 osób, u których potwierdzono zakażenie, a 263 są pod respiratorem. W poniedziałek MZ podawało, że hospitalizowanych jest 3158 osób, a 219 jest pod respiratorem. W niedzielę resort przekazał, że w szpitalu są 2 tys. 977 osób, pod respiratorem - 191.

Minister zdrowia: Zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń

Wczoraj podano, jakie są nowe wspólne ustalenia resortu zdrowia i policji. Potwierdziły się nieoficjalne ustalenia RMF FM: nie będzie ostrzejszych wytycznych, a jedynie doprecyzowanie przepisów dotyczących egzekwowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Potwierdzili to na konferencji prasowej Komendant Główny Policji i minister zdrowia.



Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad dotyczących obostrzeń - zapowiedział Adam Niedzielski.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w strefach czerwonych lokale gastronomiczne mają być zamykane po godz. 22. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, gdy takie lokale będą działały dłużej i zmieniały się w dyskoteki.

Od soboty obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu będzie wprowadzony zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej. Na konferencji zapowiedziano również, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa będą wykorzystywane do tego, by informować mieszkańców poszczególnych miejscowości o włączeniu ich do czerwonej lub żółtej strefy. Miałyby być one wysyłane w piątek po południu - strefy wchodzą w życie w sobotę. Minister zdrowia przyznał, że gdyby decyzje o strefach były podejmowane dzisiaj, byłoby ich w całej Polsce ponad 100.

Kolejna zmiana dotyczy określenia dystansu między zgromadzeniami publicznymi - ma to być co najmniej 100 metrów. Nowe regulacje mają zapobiec zgłaszaniu tym samym czasie i lokalizacji kilku zgromadzeń po 150 osób, a tym samym przekraczania dopuszczalnego limitu.

Wśród ogłoszonych zmian jest też nakaz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, jeśli ktoś nie nosi maseczki, a twierdzi, że nie podporządkowuje się temu obowiązkowi ze względu na stan zdrowia.