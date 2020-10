Proboszcz parafii w Nowym Targu twierdzi, że w kościele zamontował system opracowany przez NASA, który zabezpiecza wiernych przed zakażeniem grypą czy Covid-19. "To wszystko sprawia, że w liturgii można uczestniczyć bez maseczki" - piszą o księdzu z Parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu na Podhalu lokalne media. Niestety, nie jest to do końca prawda. To raczej ta trzecia prawda obok "świento prawda, tys prawda", jaką zaproponował pochodzący z niedalekiej Łopusznej ks. prof. Józef Tischner.

