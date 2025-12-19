Komunikat klubu. Wtedy Papszun rozpocznie pracę z pierwszym zespołem

Stołeczny klub przekazał, że w najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. "Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną" - czytamy w opublikowanym komunikacie klubu.

Podano także, że od 1 stycznia nastąpią zmiany w strukturze zarządczej klubu.

"Z końcem roku z Zarządu odejdzie Jarosław Jurczak, dotychczasowy wiceprezes nadzorujący dział finansów, prawny i administracyjny, który po dwunastu latach pracy w klubie będzie kontynuował działalność obejmując funkcję w strukturach właścicielskich. Tym samym od 1 stycznia 2026 roku Zarząd będzie dwuosobowy, a pełną odpowiedzialność za zarządzanie klubem przejmie Marcin Herra" - informują "Wojskowi".

Mioduski: Cieszę się, że Papszun będzie z nami

Transfer, o którym w ostatnich tygodniach było głośno w świecie polskiej piłki nożnej, skomentował właściciel warszawskiego zespołu Dariusz Mioduski. Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe - dodał Mioduski.

Na zmiany w klubie zareagował również Marcin Herra.

Legia Warszawa jest dużą i złożoną organizacją, której sercem jest piłka nożna. Przejęcie pełnego zarządzania klubem to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Obecnie najważniejsze jest przygotowanie zespołu do rundy wiosennej, a następnie odwrócenie sytuacji sportowej i osiąganie wymaganych wyników - skomentował.