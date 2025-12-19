Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/2028 - poinformował stołeczny klub.
Do klubu ze stolicy dotychczasowy szkoleniowiec przechodzi z Rakowa Częstochowa.
Informacje o przenosinach Marka Papszuna przekazał klub z stolicy w mediach społecznościoiwych. Papszun pracę przy Łazienkowskiej rozpocznie w już dziś. Kontrakt, który podpisał z Legią Warszawa będzie obowiązywał do końca sezonu 2027/2028.