"Zakładajmy maseczki w przestrzeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odpowiedniej odległości od innych. Unikajmy skupisk ludzkich. Zachowujmy higienę, myjmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa. Nie bądźmy lekkomyślni, nie wracajmy do starych nawyków. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia" - ostrzegła Polaków prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. W podobnym tonie wypowiedział się też gubernator amerykańskiego stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Jak tłumaczył, obowiązkowe zakładanie maseczek jest jednym z powodów, dla których Nowy Jork zmniejszył tempo rozprzestrzeniania koronawirusa od najwyższego do najniższego w kraju. "Nienoszenie maseczek to brak szacunku i przyzwoitości” - tłumaczył. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszym raporcie dnia.

Pracownica i klientka kina samochodowego w Mińsku na Białorusi /TATYANA ZENKOVICH /PAP/EPA

