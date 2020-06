Mieszkańcy Cieszyna będą protestować w okolicy Mostu Przyjaźni. Powodem jest fakt, że władze Czech otworzyły już co prawda granicę z Polską, ale swobodne jej przekraczanie nie dotyczy mieszkańców województwa śląskiego. W tym regionie stwierdzono dotąd najwięcej przypadków koronawirusa.

Cieszyn / Klatka Grzegorz / PAP/CTK

Organizatorzy mówią o cichym proteście - bez okrzyków, bez transparentów. Mają pojawić się przy Moście Przyjaźni i w odpowiednich odstępach stanąć wzdłuż brzegu granicznej rzeki Olzy. Ten kordon ma się rozciągać aż do następnego mostu. Także po czeskiej stronie ma być organizowana podobna akcja.



Muszę mieszkać u teściów w Polsce, bo żona jest w ciąży. Mieszkanie mam kupione w Czechach, ale żona nie może tam być, bo nie pracuje w Polsce. Nam jako mieszkańcom przy granicy to strasznie utrudnia normalną egzystencje - mówi jeden z rozmówców reportera RMF FM.



Mieszkańcy mówią, że choć formalnie granice są już otwarte, Cieszyn nadal jest podzielony. Co prawda po polskiej stronie zniknęły namioty i samochody Służb Granicznych, ale kilkadziesiąt metrów dalej, po czeskiej stronie - tymczasowy punkt kontroli granicznej nadal działa - informuje reporter RMF FM.