W kolejnym etapie powrotu do tak zwanej nowej normalności wiele krajów, podobnie jak Polska, rezygnuje już z nakazu noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, pozostawiając wskazanie używania ich w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 2 metrów. Najnowsza analiza naukowców z Texas A&M University, University of Texas, University of California-San Diego i California Institute of Technology wskazuje na to, że powinniśmy tego przestrzegać nie tylko ze względu na dobro innych, ale też własne. Ich zdaniem, noszenie maseczek istotnie zmniejsza ryzyko także naszego zakażenia.

