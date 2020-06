Testy potwierdziły negatywne wyniki w kierunku koronawirusa u pacjentów oddziałów Neurologii oraz Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Zgodnie z zaleceniami sanepidu, oddziały planują wznowić przyjmowanie pacjentów od soboty.

Kraków: Dwa oddziały w szpitalu Narutowicza w kwarantannie do soboty / Artur Reszko / PAP

Oddziały Neurologii oraz Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii są w kwarantannie od ponad tygodnia po tym, jak do szpitalnego oddziału ratunkowego trafił pacjent, u którego wykryto koronawirusa. Teraz przebywa on w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Do izolacji w Szpitalu Uniwersyteckim trafiły także te osoby z SOR, z którymi zakażony miał kontakt.





W szpitalu Narutowicza oddziały Neurologii oraz Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii poddane zostały kwarantannie, ponieważ osoby przebywające na SOR z zakażonym mogły mieć kontakt właśnie z pacjentami tych dwóch oddziałów.



Powtórne testy chorych z tych oddziałów potwierdziły negatywne wyniki w kierunku koronawirusa i szpital rozpoczął wypisy pacjentów - ze względów formalnych wypisani muszą jeszcze pozostać w domowej kwarantannie przez pięć dni. Z przyjęciem pacjentów szpital, zgodnie z zaleceniami sanepidu, wstrzymuje się jeszcze do soboty.



1 czerwca szpital Narutowicza wznowił wizyty pacjentów w poradniach specjalistycznych. Realizowane są także planowe przyjęcia na oddziały zabiegowe.