Do sanatoriów wracają pierwsi kuracjusze. Po przerwie działanie wznawiają uzdrowiska. Dziś zaczną się cztery pierwsze turnusy, a już w czwartek kolejnych 47.

Sanatorium w Iwoniczu-Zdroju / Dariusz Delmanowicz / PAP

Przypomnijmy, że wyjazd do sanatorium wiąże się z obowiązkowym badaniem na obecność koronawirusa. Trzeba je zrobić 6 dni przed wyjazdem

Do końca tygodnia do sanatoriów ma wyjechać 4,5 tysiąca osób - tyle dostało skierowanie w tym pierwszym okresie. Jak ustaliliśmy - na razie gotowość do wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe potwierdziło o tysiąc osób mniej.

To być może wynika z obawy przed korowaniem, albo z trudności z wykonaniem obowiązkowego testu. Skierowanie na test ma wystawić regionalny NFZ, ale wynik musi trafić do sanatorium i dopiero telefon z uzdrowiska otwiera drogę do wyjazdu.

Warto też pamiętać, że osoby, który straciły możliwość wyjazdu miedzy 15 marca a 15 czerwca, swoje stare skierowanie muszą zwrócić do NFZ-u i dopiero wtedy dostaną nowy termin, o ile oczywiście test wykluczy u nich zakażenia.

Prawie 30 tys. zakażonych w Polsce

W Polsce zbliżamy się do 30 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa. To dokładnie 29 392 zakażonych od początku pandemii. Mamy też 1247 ofiar śmiertelnych.