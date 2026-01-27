Zimowa zabawa w Gliczarowie Górnym niedaleko Zakopanego zakończyła się groźnym wypadkiem. 33-letni mężczyzna podczas zjazdu na pontonie po śniegu doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Gliczarów Górny. Mężczyzna, który zjechał pontonem po śniegu i uderzył w drzewa, doznał poważnych obrażeń (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Mężczyzna postanowił zjechać pontonem po śniegu.

33-latek nie zdołał wyhamować i uderzył w drzewa.

Doznał poważnych obrażeń, trafił do szpitala.

Groźny finał zimowej zabawy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Gliczarowie Górnym w pobliżu Zakopanego. 33-letni mężczyzna zdecydował się na zjazd po śniegu na dmuchanym pontonie.

W trakcie zabawy stracił panowanie nad pontonem, nie zdołał wyhamować i z dużą prędkością wjechał w zalesiony teren.

Tam ponton uderzył w drzewa, a mężczyzna doznał poważnych obrażeń - informuje dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki.

Akcja ratunkowa w trudnych warunkach

Ze względu na położenie miejsca wypadku - na stromym i trudno dostępnym terenie - konieczna była interwencja ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy, który przetransportował rannego do szpitala w Nowym Targu. Poszkodowany 33-latek doznał urazów barku, złamania ręki oraz obrażeń brzucha.

Służby ratunkowe przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z uroków zimy, zwłaszcza na terenach górskich. Tam warunki bywają nieprzewidywalne, a ewentualne wypadki mogą mieć poważne konsekwencje.

Nawet pozornie niewinna zabawa może zakończyć się groźnym wypadkiem.