Portugalia przywróciła swobodny ruch turystyczny z państwami Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz z krajami, w których mieszka wielu Portugalczyków. Od lipca możliwe będzie podróżowanie do tego państwa z innych miejsc na świecie.

Granica hiszpańsko-portugalska / PAP/EPA/SALVADOR SAS /

Oprócz krajów UE i strefy Schengen do grona państw, których obywatele będą mogli podróżować do Portugalii bez konieczności przedstawiania wyniku testu na obecność koronawirusa i przechodzenia kwarantanny, zaliczono Wielką Brytanię, Wenezuelę, USA, Kanadę, RPA oraz kraje, w których portugalski jest językiem urzędowym.

Na razie do Portugalii można dostać się tylko drogą lotniczą, przylatując z jednego z tych krajów, jednak w wypadku Brazylii dopuszczalne są jedynie loty z oraz do Sao Paulo i Rio de Janeiro. Rząd w Lizbonie wydłużył zakaz przyjmowania na swoim terytorium rejsów lotniczych z pozostałych państw do 1 lipca.



5 czerwca podczas konferencji na stołecznym lotnisku premier ogłosił, że 15 czerwca Portugalia otworzy swoją granicę lądową z Hiszpanią, ale kilka dni później jego rząd się z tego wycofał.



W sobotę biuro prasowe prezydenta Portugalii poinformowało, że granica z Hiszpanią zostanie otwarta 1 lipca, a związana z tym uroczystość, w której udział weźmie m.in. hiszpański król Filip VI oraz premierzy obu państw, odbędzie się na przejściu granicznym Caia-Badajoz.



Hiszpański premier Pedro Sanchez ogłosił z kolei w niedzielę, że choć granica z Portugalią zostanie otwarta dopiero 1 lipca, to swobodny ruch turystyczny między jego krajem a innymi państwami UE zostanie przywrócony już 21 czerwca.