Nawet 45 procent zakażeń koronawirusem przebiega bezobjawowo - piszą na łamach czasopisma "Annals of Internal Medicine" naukowcy ze Scripps Research Institute. Osoby bez objawów, nieświadome zakażenia, rozprzestrzeniają tymczasem wirusa wśród innych. Zdaniem autorów pracy to jedna z głównych przyczyn, dla których walka z pandemią jest tak trudna. By ją wygrać, trzeba wprowadzić program masowych testów i powszechnego monitorowania kontaktów. Naukowcy zwracają też uwagę na niepokojące sygnały, że przejście COVID-19 w sposób bezobjawowy nie oznacza, że choroba nie pozostawiła w organizmie szkodliwych zmian.

REKLAMA