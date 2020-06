39 proc. badanych nie wie jeszcze, jak spędzi wakacje – wynika z badania Quality Watch zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Spośród 34 proc. planujących dłuższy letni wypoczynek, 26 proc. chce odpoczywać w kraju, a 8 proc. - za granicą.

Z badania wynika , że ponad połowa osób, które już wiedzą, że wyjadą w tym roku (59 proc.) nie zamierza oszczędzać podczas wypoczynku. 8 proc. respondentów wyda więcej niż zwykle, aby zrekompensować sobie czas domowej kwarantanny. Co trzeci badany wskazuje, że będzie musiał na urlopie żyć oszczędnie i zrezygnuje z dodatkowych atrakcji.



Z naszych badań wynika, że co trzeci pytany z powodu koronawirusa stracił część swoich zarobków, a co dwudziesty został całkowicie pozbawiony dochodów. Dlatego do wszelkich wydatków podchodzimy bardziej roztropnie - ocenił prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Zwrócił uwagę, że jeśli nie mamy oszczędności, a nasze bieżące dochody są niewystarczające, szukamy innych rozwiązań. Przestrzegł jednak, że nie należy sięgać pochopnie po kolejne kredyty i pożyczki.

Wydatki wakacyjne będą się dla większości badanych wiązały z wykorzystaniem oszczędności. 53 proc. respondentów to z nich sfinansuje wyjazd. 43 proc. pytanych przeznaczy na ten cel bieżące dochody. 12 proc. deklaruje, że dorobi specjalnie na wakacje - częściej są to osoby młode 18-24 lata (24 proc. wobec 10 proc. 25-34 lata). Z kolei co dwunasty badany liczy na zapowiedzianą w kwietniu pomoc ze strony rządu. O zapożyczeniu się na wyjazd u rodziny, w banku lub firmie pożyczkowej mówią nieliczni.



Wcześniej 22 proc. badanych twierdziło, że nie jeździ na dłuższe wakacje, a tym razem na letni wypoczynek nie wybiera się 27 proc. Główny powód to oszczędności, które wymieniane są na pierwszym miejscu. Druga przyczyna - strach przed zarażeniem - częściej wskazywana jest przez 55-65. latków (33 proc.) niż grupę osób między 45 a 54 rokiem życia (22 proc.), czy ludzi powyżej 65 lat (19 proc.). Nieliczni wolą też nie wypoczywać wcale w sytuacji, gdy nie ma większych szans na wyjazd w wymarzone miejsce za granicą.



Badanie Quality Watch przeprowadzono metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1076 osób między 15 a 18 maja 2020.