Zlatan Ibrahimovic w niedzielę w Sztokholmie złamał przepisy epidemiologiczne wchodząc - wbrew zakazowi - do szatni gospodarzy po meczu ligowym Hammarby IF z Oestersund FK (2:0). Klub i piłkarz AC Milan zostali zgłoszeni do władz ligi (SEF), które zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji.

