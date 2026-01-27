Czy wobec narastającego chaosu Ministerstwo Sportu zamierza przeprowadzić kontrolę w PZN albo pośredniczyć w sporze Adama Małysza z Radosławem Piesiewiczem? Czy Polska jest gotowa na organizację igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jakuba Rutnickiego, ministra sportu i turystyki, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

26 stycznia Polski Komitet Olimpijski zatwierdził listę sportowców, którzy będą reprezentować Polskę na nadchodzących zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Do rozpoczęcia sportowych zmagań we Włoszech pozostało zaledwie kilka dni.

Tegoroczne powołania do reprezentacji Polski odbyły się jednak w atmosferze skandalu w związku z decyzjami PZN oraz PKOL. Ministra zapytamy o chaos wokół olimpijskich nominacji oraz otwarty konflikt na linii PZN-PKOl. Czy wobec narastającego chaosu Ministerstwo Sportu zamierza przeprowadzić kontrolę w PZN albo pośredniczyć w sporze Adama Małysza z Radosławem Piesiewiczem?

Zapytamy też o szanse medalowe Polski na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, rekordowe premie dla olimpijczyków oraz to, jakie nagrody przewidziano dla paralimpijczyków. W rozmowie nie zabraknie tematu, który rozpala wyobraźnię: czy Polska naprawdę jest gotowa na organizację igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku?

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki / Mikołaj Poruszek / RMF24

