Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że w ubiegłym tygodniu liczba zakażeń koronawirusem na świecie zaczęła rosnąć po raz pierwszy od siedmiu tygodni. W Ekwadorze wybuchł skandal szczepionkowy. Minister zdrowia tamtejszego kraju Juan Carlos Zevallos podał się do dymisji ze względu na nierówną dystrybucję preparatu przeciwko Covid-19. Izrael z kolei testuje pilotażową technologię, pomagającą władzom egzekwować przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Chodzi o bransoletkę, którą podróżni wracający do domu z zagranicy mogą nosić i która powiadamia odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem zbieramy w naszej relacji.

REKLAMA