"Zgodnie z danymi na wtorek, minionej doby stwierdzono 7937 zakażeń koronawirusem, a 216 osób zmarło" - poinformował w programie "Tłit" w portalu wp.pl rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Rzecznik rządu podkreślił, że tendencja liczby zakażeń, porównując ją tydzień do tygodnia, jest wzrostowa, choć nieco zmalała liczba zgonów. Zastrzegł, że nie ma danych z podziałem na województwa.

O godz. 9 rozpoczęło się posiedzenie Rady Medycznej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego analizowane są m.in. analizowane najnowsze dane.

"Lockdowny powiatowe to wariant brany pod uwagę"

Rzecznik rządu był pytany także o wprowadzenie "lockdownów powiatowych".



Wszystko zależy od struktur zakażeń w danym województwie. Czasami to ma sens, żeby to regulować powiatowo, a czasami niestety trzeba decydować się na regulacje wojewódzkie, ale każdy z tych wariantów jest otwarty - powiedział Müller.



Dodał, że jest to jest możliwe, ale decyzja w tym zakresie nie zapadła. To jest jedna z opcji regionalizacji, zresztą którą stosowaliśmy w poprzednich miesiącach również - powiedział rzecznik rządu.



W minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostały od poniedziałku zamknięte, dzieci z klas I-III powróciły do zdalnej nauki.



W pozostałych 15 województwach, kina, teatry i filharmonie pozostaną otwarte w reżimie sanitarnym - zajęte może być w nich 50 proc. miejsc siedzących, konieczne są maseczki, obowiązuje zakaz konsumpcji. Dopuszczony jest amatorski sport na świeżym powietrzu, otwarte stoki i baseny. Aquaparki i siłownie pozostają zamknięte. Hotele będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego - obłożone może być 50 proc. pokoi, a posiłki serwowane tylko do pokoi. Ponadto od soboty w całym kraju będzie obowiązek zakrywania nosa i ust wyłącznie maseczką.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pandemii koronawirusa? Śledź naszą relację: Izrael testuje bransoletkę ostrzegającą o łamaniu kwarantanny. Prognozy epidemiologów dotyczące pandemii